Hōʻike ʻo Santa Cruz i ka eMTB māmā: ʻO ka Heckler SL

Ua hoʻonui ʻo Santa Cruz i kāna laina o nā kaʻa uila me ka hoʻohui ʻana o ka Heckler SL, kahi eMTB māmā i hoʻohana ʻia e Fazua's Ride 60 kaʻa a me kahi pā 430 Wh. Me kahi ʻōnaehana māmā, mālama ʻia ke kaumaha o ke kaʻa ma ka pae haʻahaʻa 40-paona. ʻOi aku ka liʻiliʻi o ka hoʻolālā kiʻi i hoʻohālikelike ʻia me ke kumu hoʻohālike Heckler piha mana piha o Santa Cruz, e hōʻemi ana i ka ʻike he eMTB.

E hōʻike ana i nā huila hui ʻia, he 160mm fork, a me 150mm o ka huakaʻi hope, ua hoʻohiki ʻo Heckler SL e lilo i kaʻa kaʻa a hiki. Ua ʻōlelo ʻo Santa Cruz he "maikaʻi loa ia no ka holo wikiwiki ʻana a me ka ʻoi loa o ka holo ʻana." Loaʻa ke kaʻa kaʻa i nā nui like ʻole, mai S a XXL, e hōʻoiaʻiʻo ana i kahi kūpono no nā mea holo o nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe.

Hāʻawi ka Heckler SL i kahi pahu kalapona, me nā koho no nā papa pae C a i ʻole CC. ʻOi aku ka māmā o nā pā CC ma muli o ka hoʻohana ʻana i kahi ʻano kalapona ʻokoʻa. Hoʻohui ʻia ka hōʻike ʻo Fazua Ride 60 i loko o ka paipu o luna, e hāʻawi ana i ka ʻike e pili ana i ke ʻano holo a me ka pae pākaukau. Hoʻonoho ʻia ka mea hoʻoponopono o ka moto ma ka ʻaoʻao hema o ka pahu lima.

Ma ke ʻano o ka geometry, hāʻawi ka Heckler SL i kahi ākea o nā helu hiki a me nā kihi poʻo e pili ana i ka nui a me ke kūlana o ka pahu flip ma hope o ka haʻalulu. ʻOkoʻa ka lōʻihi o ka chainstay me kēlā me kēia nui e mālama i ke kaulike. Hoʻolako ʻia ke kaʻa me ka pahu wai piha piha i loko o ka huinakolu mua.

Loaʻa ka Heckler SL i nā pahu hana like ʻole, me nā kumukūʻai mai $7,299 a i $12,999 USD. Hōʻike ke kaʻa kaʻa i kahi hui huila Maxxis DHF / DHR II no ka huki maikaʻi. Eia nō naʻe, makemake paha kekahi poʻe holo i kahi kaila casing ʻoi aku ka paʻakikī no ka hoʻonui ʻana i ke kākoʻo a me ka hōʻemi ʻana i nā manawa o nā papa.

Ma ke ʻano o nā manaʻo holo, hāʻawi ka Heckler SL i kahi ʻike piʻi mālie a mālie, ʻoi aku hoʻi i nā ʻano kaʻa haʻahaʻa. Hāʻawi ke kaʻa kaʻa i ka paʻa a me ka paʻa i ka iho ʻana, me ka mālama ʻana i nā ʻano lele maikaʻi. Ke hoʻohālikelike ʻia me ka Specialized Levo SL, ʻoi aku ka manaʻo o ka Heckler SL.

ʻO kahi ʻaoʻao i lalo ʻo ka Ride 60 ka mea hoʻoponopono apo o ka ʻōnaehana, hiki ke manaʻo i ka haʻahaʻa a koi i nā pahu he nui e hoʻololi i nā ʻano. Eia naʻe, hāʻawi ke kaʻa kaʻa i ʻekolu mau ʻano holo kaʻa: Breeze, River, a me Rocket, e mālama ana i nā makemake holo like ʻole.

I ka hōʻuluʻulu ʻana, ʻo Santa Cruz's Heckler SL kahi eMTB māmā e hāʻawi i ka versatility a me ka hana ma nā ʻano ʻāina like ʻole. Me kona hoʻolālā nani, ʻaʻole hiki ke ʻike koke ʻia he eMTB. Hiki i ka poʻe holo lio ke manaʻo i kahi ʻike hiki ke piʻi, ka hoʻokalakupua a me ka paʻa i ka iho ʻana, a me kahi manaʻo iho.