Hōʻike ʻo Trek i ka paikikala kiʻekiʻe-Pivot Slash All-Mountain Bike

Ua hoʻokuʻu hou ʻo Trek i ka mana hou loa o kā lākou huakaʻi huakaʻi holoʻokoʻa holoʻokoʻa, ka Slash, e hōʻike ana i kahi kiʻi pivot kiʻekiʻe. ʻO ka hoʻoholo e hoʻokomo i kahi hoʻolālā pivot kiʻekiʻe, e like me ka mea i loaʻa ma ka Session downhill bike, e hoʻoikaika i ka hana a me ka maikaʻi o ka hele wāwae.

Loaʻa ka Slash i nā koho kalapona a me ka alumini, me ka 29 ″ piha a i ʻole nā ​​huila huila. Hōʻike ka pahu i kahi huakaʻi 170mm, me kahi puʻupuʻu holomua holomua no ka hoʻoponopono ʻana i ka holomua haʻalulu. ʻOkoʻa ka geometry o ka Slash ma muli o ka nui a me ka nui huila, me ka hiki ʻana mai 430mm a 513mm.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o ka Slash ʻo Trek's BITS (Built-In-Tool System) in-frame storage system, e hāʻawi ana i kahi mālama palekana no nā mea hana a me nā mea ʻokoʻa. Hoʻokomo pū ʻia ka pahu kalapona i nā papa pale ʻē aʻe e pale aku i ka hahau ʻana i ka pōhaku a me ka pōʻino.

Ma ke ʻano o ka hoʻolālā hoʻomaha, hoʻohana ka Slash i ka Trek's Active Braking Pivot, i hui pū ʻia me kahi pivot kiʻekiʻe e hana i kahi ala huila hope. ʻO kēia hoʻolālā ka hopena i ka holo mālie ma luna o ka ʻāina ʻino a hoʻomaikaʻi ʻia ke kaulike i ka wā e hoʻopaʻa ai ka hoʻomaha. No ka hoʻohaʻahaʻa i ka kickback pedal, ua hoʻohui ʻo Trek i kahi huila idler niho 19 a me kahi huila kaulahao haʻahaʻa i ke kaʻa kaʻa.

Hāʻawi ʻo Trek i ʻehiku mau pahu hana like ʻole no ka Slash, mai $ 4,400 a i $ 11,500 USD, e mālama ana i kahi ākea o nā mea holo. Hoʻohui ʻia, loaʻa ka Slash ma ke ʻano he koho frame-wale nō.

Hōʻike ka Trek Slash hou i ka hoʻokō ʻana o ka brand i ka hana ʻana i kahi kaʻa kaʻa mauna holoʻokoʻa kiʻekiʻe e hiki ke hoʻopaʻa i kēlā me kēia ala me ka maʻalahi.

