Loaʻa i ka Pōmaikaʻi Mua ka mea hoʻolako ʻenehana Biometrics Infinite ID

Ua hoʻolaha ʻo First Advantage, kahi mea hoʻolako i ka nānā ʻana i ka hana a me nā lawelawe hōʻoia, i ka loaʻa ʻana o ka mea hoʻolako ʻenehana biometrics, Infinite ID, no $41 miliona ma ke kālā. Manaʻo ka loaʻa ʻana e hoʻonui i ka pūnaewele ʻo First Advantage a me nā makana hōʻoia ʻike no kāna mau mea kūʻai mai US.

ʻO Infinite ID, i hoʻokumu ʻia ma Hicksville, New York, he hui kōpili o ka hui hoʻopukapuka pilikino Enlightenment Capital. Manaʻo ʻia ka ʻoihana e hoʻonui ma mua o $ 10 miliona i nā loaʻa makahiki. Hāʻawi ka mea ʻenehana biometrics i nā mea hana ʻike a me ka hōʻoia no nā ʻāpana like ʻole, me ka pale a me ka naʻauao, ka palekana aupuni, ka hoʻokō kānāwai, ka palekana palena, ka pane ʻino a me ka hoʻokele pilikia, a me ka palekana ʻoihana.

Ua ʻōlelo ʻo CEO o First Advantage, ʻo Scott Staples, ua hoʻokō ka polokalamu Infinite ID i nā makana RightID a me Digital Identity Services o ka hui. ʻIke ʻia kēia loaʻa ʻana he hana koʻikoʻi i ka hoʻonui ʻana i ka waihona huahana a me ka ʻoihana koʻikoʻi o First Advantage.

Me kēia loaʻa ʻana, manaʻo ʻo First Advantage e hoʻonui i kona hiki i ka hāʻawi ʻana i nā ʻenehana biometric holomua e kōkua i nā mea hana e hōʻemi i ka pilikia a mālama i ka hoʻokō. Hāʻawi ka hōʻoia biometric i kahi kūlana kiʻekiʻe o ka palekana ma o ka hoʻohana ʻana i nā ʻano ʻano kino a i ʻole ke ʻano, e like me ka manamana lima, ka ʻike maka, a i ʻole ka nānā ʻana i ka iris, e hōʻoia i ke ʻano o ke kanaka.

