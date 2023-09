Pehea e hoʻohālikelike ai i ka waiwai kālepa o kāu iPhone i kēia manawa ma mua o ka hoʻomaka ʻana o ka iPhone hou

Me ka hanana i manaʻo nui ʻia e Apple ma kahi o ke kihi, nui ka poʻe e noʻonoʻo nei e kūʻai i nā iPhones hou e hoʻolaha ʻia. Eia naʻe, ʻaʻole hiki i nā kānaka a pau ke loaʻa kālā ma ka lima e kūʻai iā lākou ma ka hoʻomaka ʻana. ʻO ka nūhou maikaʻi aia kahi ala e hoʻēmi ai i kēia kaumaha kālā - ma ke kālepa ʻana i kāu iPhone o kēia manawa.

No ka hoʻoholo ʻana i ka waiwai kūʻai i manaʻo ʻia o kāu iPhone, hiki iā ʻoe ke kipa i ka pūnaewele kūʻai kūʻai kūhelu o Apple. Hāʻawi lākou i kahi papa inoa piha o nā waiwai kālepa no kā lākou mau polokalamu, me nā iPhones, Apple Watches, a me nā huahana ʻē aʻe. Hāʻawi kēia iā ʻoe i ka manaʻo o ka nui o kāu e manaʻo ai e loaʻa ke kālepa ʻana i kāu hāmeʻa o kēia manawa no kahi mea hou.

No ka laʻana, e like me ka papa inoa o ka waiwai kālepa i kēia manawa ma ka pūnaewele o Apple, hiki i ka iPhone 13 Pro Max ke loaʻa iā ʻoe i $ 640, aʻo ka iPhone 7 i helu ʻia ma ke kumukūʻai kālepa o $40. E hoʻomanaʻo i kēia mau kumukūʻai he koho a ʻokoʻa paha ma muli o ke kūlana o kāu hāmeʻa.

He mea nui e hoʻomaopopo ʻaʻole i hoʻokomo ʻia nā waiwai kālepa no nā iPhone 14 e hiki mai ana i ka papa inoa. No laila, inā ʻoe e hoʻolālā nei e kālepa i kāu hāmeʻa no ke kumu hoʻohālike hou loa, pono paha ʻoe e kali a hiki i ka hoʻonui ʻia ʻana o kēlā mau waiwai ma ka pūnaewele.

ʻO ka ʻike ʻana i ka waiwai kūʻai i manaʻo ʻia o kāu iPhone o kēia manawa hiki ke kōkua iā ʻoe e hoʻolālā i kāu kālā a hoʻoholo i ka hoʻoholo no ka hoʻonui ʻana i ka iPhone hou. Ke noʻonoʻo nei i ke kumukūʻai kiʻekiʻe o nā smartphones i kēia mau lā, hiki ke loaʻa i nā hoʻokoe āu e loaʻa ai mai ke kālepa ʻana i kāu kelepona kahiko.

I ka hopena, inā ʻoe e noʻonoʻo nei e kūʻai i kekahi o nā iPhones hou akā hopohopo e pili ana i ke kumukūʻai, he manaʻo maikaʻi ia e hoʻohālikelike i ka waiwai kālepa o kāu iPhone o kēia manawa. Hāʻawi ka pūnaewele kūʻai kūʻai kūhelu o Apple i kahi ala kūpono e hana ai i kēia, e hāʻawi iā ʻoe i ka manaʻo o ka nui āu e manaʻo ai e loaʻa i ka wā e kālepa ai ʻoe i kāu kelepona no kahi kumu hoʻohālike hou. Hiki i kēia ke kōkua iā ʻoe e hoʻolālā i kāu kālā a hiki ke mālama kālā i kāu kūʻai iPhone hou.

Sources:

- ʻO ka pūnaewele kūʻai kūʻai kūhelu o Apple