Hoʻokomo ʻo Instagram's Threads i kahi hiʻohiʻona huli huaʻōlelo

ʻO Instagram's Threads, ka polokalamu leka uila i hoʻolālā ʻia e hoʻohuli i nā mea hoʻohana mai nā ʻupena kaiapili hoʻokūkū, ua hoʻolauna i kahi hiʻohiʻona ʻimi huaʻōlelo hou. Ma mua, hiki i nā mea hoʻohana o Threads ke ʻimi wale i nā moʻolelo ʻē aʻe, akā ʻo ka hoʻohui ʻana o ka ʻimi huaʻōlelo i kēia manawa hiki iā lākou ke ʻimi i nā pou e pili ana i nā huaʻōlelo kikoʻī. Ke holo nei ka hiʻona ma ka ʻōlelo Pelekania a me ka Paniolo ma nā ʻāina he nui, me ka US, Argentina, India, a me Mexico. Loaʻa ka mana hulina hou ma ka mana kelepona o Threads a me ka pūnaewele, i hoʻokuʻu ʻia ma ʻAukake.

ʻO ka hiʻohiʻona ʻimi huaʻōlelo kekahi o nā mea i noi ʻia mai nā mea hoʻohana Threads. ʻO ka hiki ke ʻimi i nā pou i kēia manawa ke hoʻohālikelike i nā Threads me nā ʻoihana pūnaewele ʻē aʻe e like me X (i ʻike mua ʻia ʻo Twitter) a me Bluesky, i hāʻawi mua i nā mana like. No ke komo ʻana i ka hiʻohiʻona huli, hiki i nā mea hoʻohana ke koho i ka ikona Huli a paʻi i kā lākou huaʻōlelo a huaʻōlelo paha. E hōʻike ana nā hualoaʻa i nā moʻolelo a i ʻole nā ​​pou like.

Mai kona hoʻomaka ʻana i Iulai, ua hoʻokipa ʻo Threads ma luna o 100 miliona mau mea hoʻohana hou. Eia naʻe, ua hoʻomaka ka emi ʻana o ka nui o nā mea hoʻohana i kēlā me kēia lā ma hope o kona kiʻekiʻe ma Iulai 7. Ma ka lā 26 o Iulai, ua emi ka hoʻohana ʻana i kēlā me kēia lā e 70%, a ma waena o Iulai 7 a me ʻAukake 7, ua emi ka helu o nā mea hoʻohana e 79%. No ka mālama ʻana i nā mea hoʻohana, ua hana ʻo Threads i ka hoʻohui ʻana i nā hiʻohiʻona hou a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā mea i loaʻa. ʻO ka hoʻohui hou ʻana o ka ʻimi huaʻōlelo e manaʻo e lanakila hou a e huki i nā mea hoʻohana hou.

ʻO kekahi mau hiʻohiʻona e noi mau nei nā mea hoʻohana me kahi pihi hoʻoponopono, kahi hiʻohiʻona leka pololei, a me kahi ʻōnaehana hashtag. ʻO ka hoʻomaka ʻana o ka pūnaewele i ʻAukake he mea hoʻomohala koʻikoʻi ia mai ka wā i loaʻa mua nā Threads ma ke ʻano he polokalamu kelepona. Ke hoʻomau nei ka ulu ʻana o nā Threads a hana i nā loli e hoʻokō i nā koi o ka mea hoʻohana a hoʻomau i nā ʻoihana pūnaewele ʻē aʻe.

