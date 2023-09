ʻO ka luʻi o ka loaʻa ʻana o ka inoa ʻole i loko o ka Digital Asset Ecosystems

Ua hoʻokuʻu ka Federal Reserve i kahi pepa e kūkākūkā ana i nā palena o ka loaʻa ʻana o ke kālā-like anonymity i nā kaiaola waiwai waiwai. Ke hoʻopaʻapaʻa nei ka pepa e hoʻokumu pinepine ʻia ka makemake no ka inoa ʻole ma luna o ka manaʻo kuhihewa o ka hana ʻana o nā ʻōnaehana kamepiula. ʻOiai ka hoʻopili ʻana a me nā ʻano palekana ʻē aʻe, hiki i nā ʻāpana liʻiliʻi o ka ʻike ke hoʻoheheʻe ʻia ma o nā moʻolelo hana a me nā ala hoʻokele, ʻaʻole hiki ke ʻike ʻole ʻia.

ʻOiai ke ʻae nei ka pepa ʻaʻole hiki i nā ʻōnaehana kikohoʻe ke hāʻawi i ka pae like ʻole o ka inoa ʻole e like me ke kālā, ʻaʻole ia e hoʻokō i ka ʻike ākea e hoʻololi mālie ke kālā kikohoʻe i ke kālā, e hoʻopau ana i nā mea hiki ke ʻike ʻole ʻia i ka wā e hiki mai ana. He wahi koʻikoʻi kēia i hoʻomaopopo ʻia e ka poʻe he nui.

Hoʻopili ka pepa i nā ʻano ʻōnaehana like ʻole, me ka lehulehu a me nā blockchain i ʻae ʻia, akā ua kākau maopopo ʻia mai kahi ʻano panakō waena. Hoʻokaʻawale ʻo ia ma waena o ka papa hoʻopuka a me ka layer circulation, kahi manaʻo i pili pū ʻia me nā kālā digital bank central (CBDCs).

Hoʻokahi hoʻolālā pilikino i manaʻo ʻia ma ka pepa e pili ana i ka hoʻohana ʻana i nā ala hybrid ma mua o ka hilinaʻi ʻana i kahi ala hoʻokahi. No ka laʻana, ʻo kahi ala maʻamau no CBDC ʻo ia ka ʻae ʻana i nā uku waiwai liʻiliʻi me ka ʻole e koi i nā mākaʻikaʻi Know Your Customer (KYC) a me Anti-Money Laundering (AML). Eia naʻe, wehe kēia i ka puka no nā mea hana hewa e puʻunaue i nā kālepa nui i nā liʻiliʻi liʻiliʻi e kāpae i nā mana.

Hōʻike pū ka pepa i nā hopena i manaʻo ʻole ʻia o ka hōʻike ʻike ʻike. ʻO nā hiʻohiʻona hoʻonui pilikino e hele pinepine mai me kahi haʻahaʻa helu helu kaumaha, hiki ke hopena i ka hana ʻino. Hiki i nā mea hoʻohana ke koho e hoʻopau i kēia mau hiʻohiʻona i mea e wikiwiki ai ka hoʻoponopono ʻana, me ka ʻike ʻole e hoʻololi i kā lākou pilikino ponoʻī a me ka ʻōnaehana uku holoʻokoʻa.

ʻO nā pilikia o ka pilikino a me ka hoʻohana ʻana he mau mea koʻikoʻi e hiki ke hoʻoholo i ka kūleʻa a i ʻole ka hemahema o CBDC. Ua loaʻa ka manaʻo pilikino, me ka nīnau ʻana o ka lehulehu i ka hoʻohana hewa ʻana i ka ʻike pilikino e nā aupuni. Eia hou, inā ʻaʻole hāʻawi nā CBDC i nā pono hoʻohana nui ma luna o nā hoʻonā pilikino i loaʻa, hiki iā lākou ke paʻakikī i ka loaʻa ʻana o ka ʻae ʻana i waena o ka lehulehu.

ʻO ka ʻimi ʻana o ka Federal Reserve i nā hoʻolālā pilikino i nā kaiaola waiwai kikohoʻe e hōʻike ana i nā paʻakikī a me nā pilikia i ka loaʻa ʻana o ka inoa ʻole. He mea hoʻomanaʻo ia ʻoiai ʻo ka pilikino kahi hiʻohiʻona i makemake ʻia, ʻaʻole kūpono paha ke manaʻo i ka ʻike ʻole e like me ke kālā i nā ʻōnaehana kamepiula.

Nā kumuwaiwai: Federal Reserve, Financial Times, RBC

Nā wehewehena:

- Palekana: ʻO ka mokuʻāina a i ʻole ke kūlana o ka ʻole mai ka hoʻokomo ʻole ʻia a i ʻole ka hōʻike ʻana i ka ʻike pilikino.

- Nā kaiaola waiwai kikohoʻe: ʻO ka pūnaewele o nā paepae a me nā ʻōnaehana e hoʻomaʻamaʻa i ka hana ʻana, mālama, a me ka hoʻoili ʻana o nā waiwai kikohoʻe e like me nā cryptocurrencies.

- Anonymity: ʻO ke kūlana inoa ʻole a ʻike ʻole ʻia. Ma ka pōʻaiapili o nā ʻōnaehana kikohoʻe, pili ia i ka hiki ke hana i nā hana a i ʻole nā ​​hana me ka ʻole o ka hōʻike ʻana i kona ʻano maoli.

– Central Bank digital currency (CBDC): He ʻano kikohoʻe o ke kālā fiat o ka ʻāina i hoʻopuka ʻia a hoʻoponopono ʻia e ka panakō waena.