MGM Resorts International Hotels i pili i ka Cyberattack: FBI Investigating

Ke noiʻi nei ka FBI i kahi cyberattack ma MGM Resorts International Hotels, kahi i hoʻopilikia i nā ʻōnaehana kamepiula ma kā lākou mau hōkele Las Vegas. Ua hoʻopilikia kēia hoʻouka ʻana i nā kī kikohoʻe i nā lumi 3,933 o Bellagio a me nā mīkini slot ma ka casino ARIA.

Ua ʻike ʻia ka cyberattack ma nā MGM Resorts International Hotels i kēia manawa a ke mālama nui ʻia nei e nā luna hoʻokō kānāwai. Ke alakaʻi nei ka FBI i ka hoʻokolokolo ʻana i ka hanana, me ka manaʻo e ʻike i ka nui o ka pōʻino i hana ʻia a me nā poʻe kuleana.

ʻO nā kī kikohoʻe i hoʻopaʻa ʻia ma Bellagio ua hāpai i nā hopohopo e pili ana i ka palekana o nā lumi hoʻokipa. ʻO kēia mau kī e hiki ai i nā malihini ke komo i ko lākou lumi a he mea nui ia o ka ʻōnaehana palekana o ka hōkele. Inā loaʻa i ka poʻe hacker ke komo ʻole i nā kī kikohoʻe, hiki ke hoʻoweliweli i ka palekana a me ka pilikino o nā malihini hōkele.

Ma waho aʻe o nā kī kikohoʻe i hoʻopaʻa ʻia, ua kuhikuhi pū ka cyberattack i nā mīkini slot ma ka casino ARIA. Hoʻopuka kēia i nā hopohopo e pili ana i ka pono o nā ʻōnaehana pāʻani o ka casino. He mea koʻikoʻi no nā casinos e mālama i ka palekana a me ka pololei o kā lākou mīkini slot e hōʻoia i kahi ʻike pāʻani kūpono no kā lākou mea kūʻai.

Ke ulu nui nei ka hoʻouka kaua ʻana i nā ʻoihana a me nā hui i kēia ao pili. ʻO ka hopena, pono nā ʻoihana e hana mua i nā hana cybersecurity e pale i kā lākou ʻikepili koʻikoʻi a me ka palekana o kā lākou mea kūʻai. Ma ka hihia o MGM Resorts International Hotels, he mea hoʻomanaʻo ka cyberattack i ke koʻikoʻi o ka hoʻokomo ʻana i nā ʻōnaehana palekana a me nā hana e pale aku ai i nā mea hoʻoweliweli.

ʻOiai ke hoʻomau nei ka hoʻokolokolo ʻana, ʻo MGM Resorts International Hotels a me ka FBI e hana pū ana e hoʻēmi i ka hopena o ka cyberattack a pale aku i nā haki hou. ʻO ke komo ʻana o ka FBI e hōʻike ana i ke koʻikoʻi o ka hanana a me kā lākou kūpaʻa i ka mālama ʻana i nā ʻaoʻao kuleana.

