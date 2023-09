ʻO ka Evolution o ka iPhone: He nānā i hope i nā hiʻohiʻona kiʻi

Me ka hoʻomaka ʻana o ka iPhone 15 line-up ma kahi kokoke i ke kihi, e noʻonoʻo kākou i ka ulu ʻana o ka poʻokela poʻokela o Apple. Mai ka hoʻomaka ʻana o ka iPhone mua ma 2007, ua manaʻo mau ʻo Apple e hāʻawi i kahi ʻike mea hoʻohana ʻoi aku ka maikaʻi ma mua o kāna mau mea hoʻokūkū. ʻOiai ʻaʻole paha ʻo ka ʻoihana ka mea mua e kūʻai aku me kekahi mau hiʻohiʻona, ʻoi aku ka mua o ka loaʻa ʻana.

ʻO ka iPhone mua i ka makahiki 2007 i hoʻololi i ka ʻoihana kelepona ma ka hoʻolei ʻana i ka stylus a me ka hoʻokomo ʻana i kahi mea hoʻohana lima lima. ʻO ka iPhone 3G i ka makahiki 2008 i lawe mai i ka pilina wikiwiki a me ka hoʻokomo ʻana o ka App Store. Ua hōʻike ʻia ka iPhone 4 i ka makahiki 2010 i kahi hoʻolālā ʻoi aku ka lahilahi, kahi kāmela i mua, a me ka hoʻomaka ʻana o FaceTime.

I ka makahiki 2016, ua hoʻokuʻu ʻo Apple i ka iPhone SE, kahi hoʻihoʻi i ka hoʻolālā iPhone 4 i hoʻopiʻi i ka poʻe e ʻimi nei i kahi mea ʻoi aku ka pocketable a i ʻole kahi koho haʻahaʻa haʻahaʻa. ʻO ka iPhone 7 a me 7 Plus i ka makahiki 2016 i hoʻokomo i ka pale wai a me ka hoʻopaʻapaʻa ʻana o ka headphone jack. Ua hoʻomaka ka iPhone X i ka makahiki 2017 i ka wā o ka hoʻolālā āpau āpau a me Face ID.

ʻO ka iPhone 12 series i ka makahiki 2020 i hoʻolauna i ka iPhone 12 mini, e hāʻawi ana i nā mana hae ma kahi kumu liʻiliʻi. ʻO nā hiʻohiʻona kaulana i loaʻa iā MagSafe, hoʻonui i ka optical zoom, a me kahi ʻano pō maikaʻi no nā mea paʻi kiʻi a me nā mea paʻi wikiō.

Ke nānā nei i mua, ʻo nā hiʻohiʻona i haʻi ʻia no ka iPhone 14 series ma 2022 e pili ana i ka Emergency SOS ma o ka satellite, kahi sensor kamera 48MP hou, ka hoʻolauna ʻana o ka Dynamic Island, a me kahi hōʻike mau.

Loaʻa i kēlā me kēia kanaka kā lākou mau hiʻohiʻona iPhone punahele, a noʻu, ʻo ka iPhone SE mua, me kāna pocketability a me ka hoʻolālā ʻaoʻao pālahalaha, paʻa i kahi kūikawā. ʻO ka iPhone X kahi hana nui i mua, a ʻo ka iPhone 12's Night Mode a me RAW kiʻi kiʻi hiki ke hoʻololi i ka pāʻani.

He aha kāu mau hiʻohiʻona iPhone punahele? E hāʻawi i kāu koho balota a e kaʻana i kāu mau kumu ma nā ʻōlelo ma lalo nei.

Puna: CNN