ʻO ka Apple Watch Series 9: Hoʻomaikaʻi i ka hana a hoʻonui i ka ʻimi ʻana i kaʻu pololei

ʻO ka Apple Watch Series 9 i hoʻolaha hou ʻia e hoʻolauna i kekahi mau mea hoihoi e hoʻonui ai i ka ʻike mea hoʻohana. ʻOiai ʻaʻohe mea i ʻike ʻia i ka hoʻolālā hou ʻana a i ʻole nā ​​​​mea ʻike olakino hou, ke kaena nei ka Series 9 i kahi kaʻina hana ultra wide band hou. ʻO kēia kaʻina hana hou, i kapa ʻia ʻo S9, ʻo ia ka hoʻonui ʻana i ka hana maoli i loko o ʻekolu mau makahiki, e hāʻawi ana i ka piʻi nui o ka wikiwiki a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka pane i hoʻohālikelike ʻia i nā hiʻohiʻona mua.

Ma waho aʻe o ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana, ʻo ka Apple Watch Series 9 nā hiʻohiʻona i hoʻonui ʻia i ka mālamalama, a hiki i 2000nits no ka ʻike maikaʻi ʻana i ka lā mālamalama a me ka haʻahaʻa e like me 1nit i ka wā e pōʻeleʻele ai. ʻO kahi hoʻonui kaulana ʻo ia ka hoʻoili ʻana ma ka hāmeʻa o nā kauoha leo Siri, ka hopena i ka manawa pane wikiwiki. Hiki i nā mea hoʻohana ke nīnau iā Siri e pili ana i kā lākou moe moe, ka hele wāwae ʻana o ka naʻau, ka pae hana, a me ka hoʻopaʻa inoa ʻana i ka ʻikepili olakino e like me ke kaumaha a i ʻole ka lawe ʻana i ka lāʻau me ka hoʻohana ʻana i ko lākou leo. E hoʻonui ʻia nā nīnau olakino Siri i nā ʻōlelo hou aʻe ma hope o kēia makahiki.

Ua hoʻolauna pū ʻo Apple i kahi ala hou e hoʻopuka i nā kauoha me ka hiʻohiʻona Double Tap. Hiki i nā mea hoʻohana ke paʻi i ko lākou manamana lima a me ka manamana lima ʻelua e pane i nā kelepona, hoʻopau i nā manawa, a hana i nā hana wikiwiki ʻē aʻe. E loaʻa ana kēia hiʻohiʻona i ka mahina aʻe.

ʻOiai ka piʻi ʻana o ka mālamalama a me nā hiʻohiʻona i hoʻomaikaʻi ʻia, mālama ka Apple Watch Series 9 i ke ola pākaukau "lā a pau" o 18 mau hola. Loaʻa ka 9th series no ka pre-order e hoʻomaka ana i kēia lā, me ka hoʻouna ʻana i hoʻonohonoho ʻia no Kepakemapa 22, 2023. ʻO ke kumukūʻai hoʻomaka no ka Apple Watch Series 9 he $399.

No ka poʻe makemake i nā koho hoʻoponopono, hiki ke kauoha ʻia nā hui Hermes a me Nike hou no ka Apple Watch i kēia lā a loaʻa i nā hale kūʻai ma Kepakemapa 22. ʻO nā hiʻohiʻona Aluminum o ka Series 9 hele mai i nā kala like ʻole, me ka hōkū hōkū, ke aumoe, ke kālā, (PRODUCT) RED, a me ka ʻulaʻula, ʻoiai ke loaʻa ka paʻi kila kuhili ma ke gula, kālā, a me ka graphite. Hāʻawi ka Hermes edition i nā koho kila kila ma ke kālā a i ʻole ka ʻeleʻele ākea.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, lawe mai ka Apple Watch Series 9 i kahi hoʻoikaika hana i kali ʻia a hoʻomaikaʻi i ka hana i ka laina smartwatch kaulana. Me kāna kaʻina hana hou, hoʻonui i nā mana Siri, a me nā hiʻohiʻona hou e like me Double Tap no nā hana wikiwiki, hoʻohiki ka Series 9 e hāʻawi i kahi ʻike mea hoʻohana i hoʻonui ʻia.

