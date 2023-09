ʻO ka Fairphone 5: He kelepona paʻa a hiki ke hoʻoponopono ʻia me kekahi mau hiʻohiʻona

Kū ka Fairphone 5 mai ka hoʻokūkū ma muli o kāna kūpaʻa i ka hoʻomau a me ka lōʻihi. Hoʻolālā ʻia kēia kelepona e mālama ʻia no nā makahiki he nui, a ua hoʻohiki ʻo Fairphone i nā makahiki o nā hoʻonui polokalamu. ʻOiaʻiʻo, hoʻolālā ka ʻoihana e hoʻonui i ka polokalamu kelepona Android a hiki i 2031, me ka hiki ke hoʻonui i ke kākoʻo. He koʻikoʻi koʻikoʻi kēia i hoʻohālikelike ʻia me nā mea hana ʻē aʻe e hāʻawi pinepine i nā makahiki he nui o nā mea hou.

Ma waho aʻe o nā polokalamu hou, hiki ke hoʻoponopono hou ʻia ka Fairphone 5. Hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻololi maʻalahi i nā ʻāpana e like me ka pale, ke awa USB, ka pahupaʻikiʻi, a me ka pākaukau iā lākou iho. Hiki i nā mea hoʻohana ke mālama i kā lākou Fairphone 5 no ka manawa lōʻihi. Hoʻohui ʻia me ke kākoʻo polokalamu hoʻonui, hāʻawi kēia kelepona i kahi manaʻo kūʻokoʻa i ka mākeke.

Eia naʻe, aia kekahi mau hemahema e noʻonoʻo ai. ʻAʻole hiki ke kāmela ākea ākea o ka Fairphone 5 i ke kūlana o nā smartphones hoʻokūkū. ʻAʻole paha ia e hoʻopuka i nā kiʻi maikaʻi loa, ʻo ia ka mea nui no nā mea hoʻohana he nui. Eia kekahi, pōkole ke ola pākaukau o ka Fairphone 5. Me ka hoʻohana haʻahaʻa, hoʻokahi lā wale nō ke kelepona, a hiki i ka hoʻohana koʻikoʻi ke hoʻemi i kona ola pākaukau. ʻAʻole kūʻokoʻa ka mana o ka pākaukau 4,200mAh, ʻoi aku ka maikaʻi ke hoʻohālikelike ʻia me nā poʻokela poʻokela ʻē aʻe e hiki ke hoʻomau i ʻelua lā ma ka uku hoʻokahi.

ʻOiai ke kākoʻo nei ka Fairphone 5 i ka hoʻopiʻi wikiwiki ʻana, ʻaʻole wikiwiki ia e like me nā kelepona ʻē aʻe ma ka mākeke. Ma kahi o 90 mau minuke e hoʻopiha piha i ke kelepona, a ʻaʻohe kākoʻo no ka hoʻouka uila. Eia nō naʻe, hiki i ka pākaukau hoʻoneʻe ke hiki i nā mea hoʻohana ke lawe i nā ʻokoʻa ʻokoʻa no ka hoʻohana lōʻihi. Maikaʻi ke kumu kūʻai ʻana o nā pākahiko, no laila e maʻalahi nā mea hoʻohana e hoʻololi i kahi pākaukau i hoʻokahe ʻia no kahi mea hou.

I ka hopena, hāʻawi ka Fairphone 5 i nā hiʻohiʻona hoʻomau a me ka hoʻoponopono hou ʻana. ʻO kāna kūpaʻa i ka hoʻonui ʻana i nā polokalamu a me nā ʻāpana hiki ke hoʻololi maʻalahi e lilo ia i mea lōʻihi. Eia nō naʻe, ʻo ka maikaʻi o ka kamera a me ke ola pākaukau nā wahi i hāʻule ai ka Fairphone 5. Hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻomau i ka hoʻomau a me ka lōʻihi o ke ola ʻana he mea ʻoluʻolu kēia kelepona, akā ʻo ka poʻe i hoʻokumu mua i ka hana kamera a me ka lōʻihi o ke ola pākaukau pono e noʻonoʻo i nā koho ʻē aʻe.

