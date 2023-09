Wahi a kekahi alakaʻi hoʻonaʻauao Kina, e kōkua nā kālā digital i ka de-dollarization no Kina a me kāna mau hoa pili. Ua hōʻike ʻo Huang Qicai, ka Hope Luna Hoʻokele o ka Fujian Academy of Social Science, i kēia manaʻo ma kahi ʻāpana manaʻo no Guangming Daily. Ua ʻōlelo ʻo Huang, ua hoʻomaka mua ke kaʻina hana o ka de-dollarization ma nā ʻāina like ʻole a e alakaʻi i ka multi-polarization o ke kālā honua i ka wā e hoʻoikaika ai nā lāhui e hoʻokaʻawale iā lākou iho mai ka USD.

Ke manaʻoʻiʻo nei ʻo Huang e pāʻani ana nā fiats kikohoʻe, e like me ka yuan digital a Kina, i kēia kaʻina hana lōʻihi. Manaʻo ʻo ia e hiki i nā kālā kikohoʻe honua ke hana hou a kōkua i ka de-dollarization. I ka hoʻomau ʻana o nā noi kālā kikohoʻe, manaʻo ʻo Huang i ka hiki ke puka mai kahi "kālā honua" super-sovereign a lilo i kikowaena o ka ʻōnaehana hoʻokele kālā honua. ʻOiai ʻaʻole ʻo Huang i ʻōlelo maopopo loa e hoʻokō ka yuan digital o Kina i kēia kuleana, ʻōlelo ʻo ia i ka paepae uku BRICS, BRICS Pay, ma kāna ʻatikala.

ʻO ka BRICS Pay kahi kahua hoʻokaʻina kikohoʻe e hiki mai ana. Hōʻike ʻo Huang inā hiki ke hoʻoholo ʻia nā pilikia interoperability, hiki ke hoʻohui ʻia nā kālā digital bank central (CBDCs) me BRICS Pay. ʻO ka mea nui, ua holomua nui ʻo Kina, Rūsia, a me Brazil me kā lākou mau papahana kālā kikohoʻe. Hōʻoiaʻiʻo ʻo Huang hiki i nā CBDC ke hāʻawi i ka de-dollarization ma o ka bilateral a i ʻole multilateral cross-border transactions i maʻalahi ʻia e nā papahana alahaka kālā.

ʻO kekahi ʻano koʻikoʻi a Huang i ʻōlelo ai ʻo ia ka pono e wāwahi i ka mana o ka ʻōnaehana leka uila SWIFT, i hoʻomalu ʻia e ʻAmelika Hui Pū ʻIa. Ua ʻōlelo ʻo ia he mea pono i nā hui Kina ke hoʻoikaika ikaika i ka de-dollarization ma nā wahi koʻikoʻi e like me ka ikehu a me nā waiwai. Manaʻo ʻo Huang e hoʻololi ke kālā a hoʻoponopono i nā ʻāina e hoʻohana ana i nā kālā kūloko a me ka yuan e hoʻonāwaliwali i ka pilina ma waena o ka ʻaila a me ke kālā US.

I ka hopena, hiki i nā kālā kikohoʻe, ʻoi aku ka nui o nā yuan digital o Kina, hiki ke kōkua i ke kaʻina hana de-dollarization. Ma ka hoʻolaha ʻana i ka hoʻohana ʻana i nā fiats digital a me ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia interoperability, hiki i nā lāhui e like me Kina a me kāna mau hoa kōkua ke hōʻemi i ko lākou hilinaʻi ʻana i ka USD a hoʻolaha i ke kālā honua multi-polarization.

