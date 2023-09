Ua wehe ʻo Apple i ka iPhone 15, ka Apple Watch hou, a me nā AirPods ma ka hanana huahana

Ua hoʻolaha ʻo Apple Inc. i kāna hanana huahana i manaʻo nui ʻia o ka makahiki, kahi e hoʻolauna ai i ka iPhone 15, nā hiʻohiʻona Apple Watch hou, a me nā AirPods hou loa. ʻO ka hanana, i kapa ʻia ʻo "Wonderlust," e mālama ʻia i ka lā 12 Kepakemapa ma ke keʻena nui o Apple ma Cupertino, Kaleponi.

ʻO ka mea nui o ka hanana ka laina iPhone 15 Pro, e hōʻike ana i nā mea hou a me nā hoʻomaikaʻi. Eia kekahi, e kūkākūkā pū ʻo Apple i kāna mau polokalamu e hiki mai ana, me iOS 17, iPadOS 17, a me ka watchOS 10.

ʻO ka iPhone, Apple Watch, a me AirPods nā huahana koʻikoʻi i ka kaiaola o Apple a hāʻawi i ka 60% o ka loaʻa kālā o ka hui. Manaʻo ʻo Apple e kōkua ka hoʻokuʻu ʻana o ka iPhone 15 i ka hoʻihoʻi ʻana mai kahi hāʻule kūʻai aku a huki i nā mea kūʻai aku e hoʻomaikaʻi i kā lākou mau polokalamu.

ʻO kahi hoʻololi koʻikoʻi i ka hoʻokuʻu ʻana o iPhone i kēia makahiki ʻo ia ka hoʻololi ʻana i ka maʻamau USB-C no ka hoʻopiʻi ʻana a me ka hoʻoili ʻikepili, hiki ke hoʻomaikaʻi i ka hana akā hiki ke hoʻonāukiuki i nā mea kūʻai aku. ʻO kēia ka lua o ka manawa e hoʻololi ai ʻo Apple i ke awa o iPhone, me ka hoʻololi mua ʻana i 2012.

E loaʻa ka iPhone 15 i ʻehā mau hiʻohiʻona: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, a me 15 Pro Max. E loaʻa i nā kumu hoʻohālike nā ʻaoʻao alumini a me ke aniani hope, aʻo nā hiʻohiʻona Pro kiʻekiʻe e hōʻike i kahi hoʻolālā hou me nā ʻaoʻao titanium, kahi hiʻohiʻona palaki, a me ke aniani hau i hope. E loaʻa i nā hiʻohiʻona pro nā bezels lahilahi, mahalo i kahi kaʻina hana hou i kapa ʻia ʻo LIPO.

E hele mai nā hiʻohiʻona Pro me kahi puʻupuʻu A17 wikiwiki i kūkulu ʻia ma kahi kaʻina hana 3-nanometer hou, e hāʻawi ana i ka hana ʻoi aku ka maikaʻi a me ke ola pākaukau. Hoʻohui ʻia, e loaʻa i nā hiʻohiʻona Pro ka hoʻonui ʻana i nā kāmela nui, me ka telephoto i hoʻonui ʻia a me nā lens ultrawide, a me kahi ʻōnaehana telephoto hou me nā mana zoom hāmeʻa.

E hōʻike ʻia nā iPhones hou a pau i ka "U2" ultrawide-band semiconductor no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hiki o ka wahi. E hoʻololi pū lākou mai Lightning a USB-C no ka hoʻouka ʻana a me ka hoʻoili ʻana i ka ʻikepili, me ka piʻi ʻana o ka wikiwiki o ka hoʻololi ʻana i nā hiʻohiʻona Pro.

Ma ka hanana, e wehe pū ʻo Apple i ka Apple Watch Series 9 i nā nui o kēia manawa o 41mm a me 45mm. Manaʻo ʻia ka hui e hoʻokuʻu i ka lua o ka hanauna ʻo Ultra, ʻoiai ʻaʻole liʻiliʻi nā kikoʻī e pili ana i kēia hoʻohālike.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, manaʻo nui ʻia ka hanana huahana a Apple, ʻoiai ke manaʻo nei ka ʻoihana e hoʻowalewale i nā mea kūʻai aku me kāna mau hiʻohiʻona iPhone hou loa, nā polokalamu polokalamu, a me nā holomua Apple Watch. E hāʻawi pū ka hanana i nā ʻike i ka hoʻolālā a Apple no ka lanakila ʻana i nā pilikia i ka mākeke, me ka hāʻule ʻana o ke kūʻai aku a me nā hopohopo ma Kina.

Puna: Bloomberg