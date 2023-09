Ua koho ʻo Komisina ʻEulopa i ʻeono mau ʻoihana ma ke ʻano he Gatekeepers ma lalo o Digital Markets Act

By

Ma Sepatemaba 6, 2023, ua hoʻolaha ke Komisina ʻEulopa ua koho ʻo ia i ka Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, a me Microsoft i mau kiaʻi puka ma lalo o ka Paukū 3 o ka Digital Markets Act (DMA). Hāʻawi kēia mau hui i 22 mau lawelawe papa kuhikuhi, me nā ʻoihana pūnaewele, nā polokalamu kele pūnaewele, nā ʻōnaehana hana, a me nā hale kūʻai polokalamu kelepona.

ʻO ka koho ʻana i kēia mau ʻoihana ma ke ʻano he kiaʻi puka kahi hana nui i ka hoʻokō pono ʻana o ka DMA. Ua hoʻolauna ke Komisina ʻEulopa i kahi hoʻonohonoho hou o nā koi e kuhikuhi ana i ka hōʻoia ʻana i kahi mākeke kikohoʻe kūpono a wehe i ka European Union.

ʻO kekahi o nā koi koʻikoʻi e pono e mālama ʻia e nā kiaʻi puka i koho ʻia:

E ʻae ana i nā mea hoʻohana hope e hoʻokomo i nā polokalamu ʻaoʻao ʻekolu a me nā hale kūʻai app e hoʻohana a hoʻopili pū paha me ka ʻōnaehana hana o ke kiaʻi puka. E ʻae i ka wehe ʻole ʻana i ka inoa mai nā lawelawe paepae puka. Hāʻawi i nā hui e hoʻolaha ana ma ka paepae puka me ka loaʻa ʻana o nā mea hana ana a me ka ʻike no ka hōʻoia kūʻokoʻa o kā lākou hoʻolaha. Ka pāpā ʻana i ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili o ka mea hoʻohana ʻoihana inā hoʻokūkū ka kiaʻi puka me ka mea hoʻohana ʻoihana ma kāna paepae ponoʻī. Ke pāpā ʻana i ke kūlana koho o nā huahana a i ʻole nā ​​​​lawelawe a ke kiaʻi puka ma mua o nā mea ʻekolu i mālama ʻia ma ka paepae. Ka papa ʻana i ka ʻimi ʻana i nā mea hoʻohana hope ma waho o ka lawelawe kahua kahua kumu o ke kiaʻi puka no ka hoʻolaha i manaʻo ʻia me ka loaʻa ʻole o ka ʻae kūpono.

Eia hou, koi ʻia nā kiaʻi puka e waiho i kahi hōʻike hoʻokō kikoʻī i loko o ʻeono mahina o ko lākou koho ʻana, e wehewehe ana i nā hana a lākou i hoʻokō ai e hoʻokō me ka DMA.

Manaʻo ka DMA e hoʻonui i ka hoʻokūkū a me ka pololei ma ka mākeke kikohoʻe ma o ka hoʻopuka ʻana i ka mana mākeke o nā kahua pūnaewele nui. Ke ʻimi nei ʻo ia e hana i kahi kahua pāʻani pae no nā ʻoihana āpau a pale i nā kuleana a me nā pono o nā mea kūʻai.

Sources:

– He kikokikona kūhelu o ka DMA

- Ka hoʻolaha paʻi a ke Komisina ʻEulopa