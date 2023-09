Ua hopohopo ka poʻe hoʻopukapuka kālā no nā pale o Kina ma nā iPhones a me ke ala hou ʻana o Dollar

Ke kali nui nei ka poʻe hoʻopukapuka kālā i ka hopena o ka pule ma muli o nā hopohopo e pili ana i ka palena o Kina i nā iPhones a me ka piʻi ʻana o ke kālā i uhi ʻia i nā mākeke. Ua ʻike ʻo Apple i kahi emi nui o ka mākeke mākeke, ʻoi aku ka nui o $ 200 biliona, ma muli o nā hōʻike o Kina e kaupalena ana i ka hoʻohana ʻana i nā iPhones e nā limahana mokuʻāina. ʻAʻole i hoʻopilikia wale kēia nūhou iā Apple akā ua hoʻopilikia pū i ka ʻenehana ʻenehana US ākea a me nā mea hoʻolako Apple nui ma Asia. He mākeke koʻikoʻi ʻo Kina no Apple, a hiki i nā mea paʻa i ka ʻāina ke loaʻa i nā hopena nui no ka hui a me nā mea hoʻolako.

Ma ka hoʻohālikelike ʻana, ua hoʻomaka ka Huawei Technologies o Kina i nā presales no kāna kelepona hou loa, ʻo ka Mate 60 Pro+, ka mea i loaʻa i ka manaʻo o ka honua no kona kūleʻa i ka lanakila ʻana i nā hoʻopaʻi US. Hōʻike kēia mau hoʻomohala ʻokoʻa i ka ʻenehana ʻenehana i ka volatility a me ka hiki ʻole o ka mākeke.

ʻO kekahi mea ʻē aʻe e hoʻohuli ana i ka mākeke mākeke ʻo ka piʻi ʻana o nā hua US, e alakaʻi ana i ke aupuni o ke kālā. Manaʻo ka poʻe kālepa e hoʻomau ka piʻi ʻana o ka uku paneʻe no ka wā e hiki mai ana, e paʻakikī ana i nā kālā nui e lanakila i ka ikaika o ke kālā ma ka hopena o ka makahiki. ʻO ka hoʻomau mau ʻana o ke kālā i kahi hīnaʻi kālā ʻaʻole wale ia i hoʻokau i ka yuan mauka i kahi haʻahaʻa 16-makahiki, akā ua hoʻokau pū kekahi i ka yen, e koi ana i nā mea kālepa e noho makaʻala no ke komo ʻana.

I ka wehe ʻana o nā mākeke ʻEulopa, hoʻomaʻamaʻa nā mea hoʻopukapuka iā lākou iho no ka hopena haunaele o ka pule. ʻO ka pan-European STOXX 600 index ua loaʻa i ʻehiku mau lā o nā poho, e hōʻailona ana i kāna hana maikaʻi loa mai Pepeluali 2018. Eia kekahi, ke neʻe nei ka mākeke i ka hale kūʻai hale kūʻai hale kūʻai ʻaiʻē ʻo Palani ʻaiʻē, ʻoiai ʻo ia ke alo i ka hoʻokaʻawale ʻia mai Paris 'SBF-120 equity index. he ana o na hui nui.

I ka hōʻuluʻulu manaʻo, ʻo nā hopohopo e pili ana i nā palena iPhone o Kina a me ka piʻi ʻana o ke kālā i hopena i ka lewa mākeke. ʻO ka emi ʻana o ka mākeke o Apple, ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ka atamai o Huawei, a ʻo ka hoʻokō ʻana o ke kālā he mau mea hoʻomanaʻo no ka poʻe hoʻopukapuka o ka volatility a me ka unpredictability o ka mākeke honua.

Nā wehewehena:

– Ka nui o ka makeke: Ka huina waiwai o na mahele waiwai o ka hui.

- Nā mea hoʻolālā Forex: ʻO ka poʻe loea e loiloi a wānana i nā neʻe kālā i ka mākeke kūʻai haole.

– Ma uka yuan: Ua kālepa ka yuan Kina i loko o ka ʻāina nui o Kina.

- Yen: ʻO ke kālā o Iapana.

– Pan-European STOXX 600 index: He index e hōʻike ana i ka hana o nā waiwai nui o ʻEulopa.

– SBF-120 equity index: He benchmark index of the Paris stock market, e hōʻike ana i ka hana o 120 hui nui.

Puna: Ankur Banerjee (Reuters)