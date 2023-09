Hoʻolauna ʻo Euro Truck Simulator 2 DLC i nā hana pena i nā laina hou

Ua hoʻokuʻu ʻo Euro Truck Simulator 2 i kahi DLC hou i kapa ʻia ʻo Modern Lines Paint Jobs Pack, e ʻae ana i nā mea pāʻani e hana i kā lākou mau kaʻa me nā hoʻolālā kūʻokoʻa. Hāʻawi ka DLC i nā kumumanaʻo hoʻolālā ʻeono, me ka Line Shift, Sport Profile, Highway, Electric Zap, Cruise Liner, a me Two Fold. Hiki ke hoʻopili ʻia kēlā me kēia hoʻolālā i kēlā me kēia kaʻa i ka simulator a hiki ke hoʻopili hou ʻia me nā koho kala. Hoʻopili pū ʻia nā hana pena i nā kaʻa kaʻa hiki ke pena.

Loaʻa ka Modern Lines Paint Jobs Pack ma Steam no £1.69/€1.99/$1.99. Hiki i nā mea pāʻani ke koho i kā lākou hoʻolālā punahele a hoʻohālikelike i kā lākou mau kaʻa ma nā alanui virtual. ʻO ka hoʻokuʻu ʻana o kēia DLC e hele mai ma hope o nā hiʻohiʻona hou no ka West Balkans DLC e hiki mai ana, e hōʻike ana i nā ferries hou a me nā ʻāina ma nā ʻāina ʻo Ancona a me Bari.

Ke hoʻomau nei ʻo Euro Truck Simulator 2 e hāʻawi i nā ʻike hou a me nā mea hou e hoʻonui ai i ka ʻike pāʻani no nā mea pāʻani. Ma waho aʻe o nā DLC, ua hoʻokūkū ka pāʻani i nā mea pāʻani me kahi hoʻokūkū no-GPS, e hoʻohui i kahi pae o ka paʻakikī a me ka ʻoiaʻiʻo no ka poʻe e ʻimi nei i kahi paʻakikī nui aʻe.

Inā makemake ʻoe i ka Euro Truck Simulator 2, ʻo ka Modern Lines Paint Jobs Pack kahi ala maikaʻi loa e hoʻohui ai i kahi flair i kāu ʻike kaʻa kaʻa. E koho i kāu hoʻolālā punahele a pā i ke ala ma ke ʻano!

