Ke ʻimi nei nā ʻīlio kiaʻi o EU i nā manaʻo no ka manaʻo o Microsoft no Activision Blizzard Takeover

Ke noi nei nā luna hoʻomalu o ʻEulopa i ka hoʻokomo ʻana i nā hoʻolālā i hoʻoponopono hou ʻia e Microsoft e kiʻi i ka ʻae hoʻoponopono UK no kāna loaʻa $69 biliona o Activision Blizzard. ʻO ke Komisina ʻEulopa, ka mea nāna i hoʻomālamalama i ka ʻaelike ma Mei, ke noi nei i nā manaʻo mai nā hui pāʻani e hoʻoholo ai inā he pro-competitive ka manaʻo hou a Microsoft i ka UK's Competition and Markets Authority.

Hōʻike nā kumu i ʻike ʻia e pili ana ka hoʻoponopono i manaʻo ʻia no ka UK e hōʻoia i ka CMA e hoʻohuli i kāna veto mua o ke kālepa. Ma lalo o ka manaʻo hou, e hāʻawi ʻia ʻo Ubisoft Entertainment SA i nā kuleana e hāʻawi i nā pāʻani Activision. E pili ana kēia lāʻau lapaʻau ma ka honua holoʻokoʻa, koe wale nō ma ka European Economic Area.

Ua hōʻike ka European Commission i kona makemake i ka nānā pono ʻana i nā hanana ma UK a me ka loiloi ʻana i kā lākou hopena i ka hihia EU. Eia naʻe, ʻaʻole i ʻōlelo ʻo Microsoft i kēia mau hanana hou.

Manaʻo ka CMA e hoʻoholo i ka lawe ʻana ma ʻOkakopa 18th. Ke nānā pono nei nā ʻīlio kiaʻi o EU i ke kūlana, a ʻo nā manaʻo hou mai nā ʻoihana pāʻani e hana koʻikoʻi i ka hoʻoholo ʻana i ke ala i mua no ka loaʻa ʻana o Microsoft iā Activision Blizzard.

Hoʻokumu ʻia kēia ʻatikala ma ka ʻike i loaʻa mai Bloomberg.