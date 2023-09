Hoʻonui ʻo EE i nā kumukūʻai o ka hoʻolālā Roam hou aʻe e 60 pakeneka, huhū nā mea kūʻai aku

ʻO EE, kekahi o nā mea hoʻolako pūnaewele koʻikoʻi o UK, ua hoʻolaha hou nei i kahi piʻi kumukūʻai nui no kāna hoʻolālā Roam Further. Hāʻawi kēia hoʻolālā i nā mea kūʻai aku e hoʻohana i ka ʻikepili, kelepona, a me nā kikokikona ma nā ʻāina e like me USA, Mexico, Canada, a me Australia. I ka hoʻomaka ʻana o ka makahiki, ʻo ke kumukūʻai o ka add-on he £ 10 i kēlā me kēia mahina, a ma hope ua hoʻonui ʻia i ka £ 15 i ka hopena o Malaki. Eia naʻe, ua hoʻomaopopo ʻia nā mea kūʻai aku EE i kēia manawa e piʻi ke kumukūʻai i ka £ 25 i kēlā me kēia mahina ma ʻOkakopa 18, 2023. Hōʻike kēia i ka piʻi nui o 60 pakeneka a ʻoi aku ma mua o ka pālua o ke kumu kūʻai mua i ka hoʻomaka ʻana o ka makahiki.

ʻO ka mea kānalua, nui nā mea hoʻohana EE ʻaʻole hauʻoli i kēia piʻi kūʻai koke. Ua hōʻike kekahi i ko lākou huhū ma nā pūnaewele media media, hoʻohiki e hoʻololi i nā mea hoʻolako pūnaewele ʻē aʻe. ʻOiai ʻaʻole ʻike ʻia ke kumu ma hope o kēia piʻi nui ʻana, ua maopopo ka manaʻo o nā mea hoʻohana EE ʻaʻole kūpono ke kumukūʻai i hoʻohui ʻia.

He mea pono e hoʻomaopopo ʻaʻole ʻo EE wale nō ka mea hoʻolako pūnaewele e uku hou aku no ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili ma waho. Loaʻa i nā mea hoʻolako ʻē aʻe, e like me ʻEkolu a me Vodafone, nā uku no ka ʻikepili honua. ʻEkolu mau uku £5 i kēlā me kēia lā no ka loaʻa ʻana o ka ʻikepili ma USA, ʻoiai ʻo nā uku o Vodafone e like me £6.50 ma muli o ka ʻaelike.

Eia nō naʻe, no ka poʻe hele pinepine a makemake e pale i ka piʻi ʻana o ka EE, aia kahi hopena kūpono. ʻO ka lawe ʻana i kahi hoʻolālā e komo pū ana me nā Pōmaikaʻi Smart, hiki ke hoʻololi ʻia i kēlā me kēia mahina, hiki ke hāʻawi i nā koho e like me Roam Further, Apple TV+, a i ʻole Microsoft 365 Personal. Manaʻo ʻia no nā mea kūʻai aku EE e ʻimi i nā kuʻikahi ʻē aʻe i hiki ke kōkua iā lākou e mālama kālā.

Source: ʻAʻole loaʻa ka ʻatikala kumu ma ka pūnaewele.