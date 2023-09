Hōʻike ʻo Ed Boon i ka ʻili ʻo Jean Claude Van Damme no Johnny Cage ma 'Mortal Kombat 1' i ka wā o ka nīnauele Hot Ones

I loko o kahi nīnauele 'Hot Ones' hou nei, ua hōʻike ʻo Ed Boon, ka luna o ka pāʻani Mortal Kombat mua, i kahi mea hoihoi no nā mea pā. Ua hōʻike ʻo ia i kahi ʻili hou no ke ʻano ʻo Johnny Cage e pili ana i ka 80s hero hero Jean Claude Van Damme. Hoʻohanohano kēia hoʻolālā ʻili i ke ʻano o Van Damme i ka kiʻiʻoniʻoni Bloodsport, i lilo i mea hoʻoikaika no Mortal Kombat a me ke ʻano o Johnny Cage.

Ua hōʻike ʻo Boon i kona hauʻoli i ka hoʻokomo ʻana iā Van Damme i Mortal Kombat 1, kapa ʻia ʻo ia he "hōʻoia piha piha manawa" no ka franchise. Hoʻopili ʻo Van Damme i nā moʻolelo 80s ʻē aʻe e like me Robocop a me ka Terminator i hana i nā hiʻohiʻona i ka pāʻani.

E hōʻike ana ka ʻili hou i ke ʻano o Van Damme a me kona leo ke hoʻopili ʻia iā Johnny Cage. ʻAʻole maopopo ʻia inā he hou nā leo leo a i ʻole mai ka hana mua a Van Damme.

Ua hoʻokiʻekiʻe ʻo Mortal Kombat 1 i kahi papa inoa hōkū, me ka pūʻulu Kombat mua me nā ʻano crossover e like me Homelander, Omni-Man, a me Peacemaker. ʻAʻole ʻo ia wale nō, akā ua hoʻohui ʻia nā talena A-list e like me Megan Fox i ka mea hoʻolei e like me ke koa vampiric Nitara.

ʻO ka pāʻani Mortal Kombat 1 e hiki mai ana ua hoʻonohonoho ʻia e lilo i mea hou hou o ka moʻo, a ʻo ka loaʻa ʻana o ke ʻano o Van Damme he hana koʻikoʻi ia i ka hoʻomaka ʻana i kēia au hou o ka franchise. Hoʻomaka ka pāʻani e hoʻokuʻu ma Kepakemapa 14 no PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, a me PC.

Puna: The Nerd Stash