Hoʻokomo ʻo eBay i ka mea hana AI e hana i nā papa inoa huahana mai nā kiʻi

Ua wehe ʻo eBay i kahi mea hana AI hou e hiki ai i nā mea kūʻai aku ke hana i nā papa inoa huahana piha ma ka hoʻouka ʻana i kahi kiʻi. Manaʻo ka ʻoihana e hoʻopololei i ke kaʻina hana kūʻai aku no nā mea kālepa hou e ʻike paha i ka paʻakikī o ka hāʻawi ʻana i nā kikoʻī pono āpau. Hoʻohana ka hāmeʻa i nā kiʻi i hāʻawi ʻia e nā mea kūʻai aku e hoʻopiha piha i ka ʻike e like me ke poʻo inoa o ka huahana, ka wehewehe ʻana, ka māhele, a me nā kikoʻī kūpono ʻē aʻe e makemake ai nā mea kūʻai aku e ʻike.

ʻOiai ua ʻike ʻia ʻo eBay no kāna mau papa inoa huahana like ʻole a i kekahi manawa, hiki i ka hoʻohana ʻana i nā papa inoa i hana ʻia e AI ke kōkua i ka lawe ʻana i ka ʻike a me ka hoʻopiha piha ʻana i ka ʻikepili. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo i ka nui o nā mea kūʻai aku ma ka paepae e pane nui i nā nīnau o ka mea kūʻai aku, e hoʻohui i kahi paʻi pilikino a kōkua i ka wehewehe ʻana i nā kānalua.

ʻAʻole kēia mea hana hana kiʻi kiʻi ʻo eBay ka hana mua i ka generative AI. Ma mua, hāʻawi ka hui i kahi mana maʻalahi o ka mea hana i hana i nā wehewehe huahana e pili ana i ka mea kūʻai aku. Eia nō naʻe, ua loaʻa ka manaʻo hoʻohewa no ka hana ʻana i nā kikokikona haʻahaʻa. Ua hōʻike nā mea hoʻohana ua nele ka ʻike i hana ʻia a loaʻa i ka ʻōlelo cliché. I kekahi mau hihia, ua wehe ʻo ia i nā kikoʻī koʻikoʻi e makemake ana nā mea kūʻai aku e ʻike, hiki ke alakaʻi i nā hoʻopiʻi kūʻai.

ʻOiai nā pōmaikaʻi kūpono, he mea nui i nā mea kūʻai aku e nānā a hoʻoponopono i nā papa inoa i hana ʻia e AI e hōʻoia i ka pololei a me ka pili. Ke manaʻo nei ka mea hana e kōkua i nā mea kūʻai aku i ke kaʻina papa inoa, akā koʻikoʻi ka hana a ke kanaka a me ka nānā ʻana i nā kikoʻī.

ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo ka mea hana AI o eBay no ka hana ʻana i nā papa inoa huahana mai nā kiʻi e hōʻike ana i ka ʻōlelo hoʻohiki i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka ʻike kūʻai aku. Eia nō naʻe, e makaʻala nā mea kūʻai aku a hana i nā hoʻoponopono kūpono e hōʻoia i ka pololei a me ka maikaʻi o nā papa inoa.