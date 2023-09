Hoʻokomo ʻo eBay i ka mea hana AI e hana i nā papa inoa huahana mai nā kiʻi

Ke hoʻolaha nei ʻo eBay i kahi mea hana AI hou no kāna mau mea kūʻai aku ma ka mākeke hiki ke hoʻopuka i kahi papa inoa huahana me ka hoʻohana ʻana i hoʻokahi kiʻi wale nō. ʻO ka hāmeʻa, loaʻa ma ka eBay app no ​​iOS a ma hope koke no ka Android, hiki ke hoʻopuka i kahi poʻo inoa, wehewehe, lā hoʻokuʻu huahana, a hōʻike pū i ka waeʻano, subcategory, kumukūʻai papa inoa, a me ke kumukūʻai hoʻouna e pili ana i ke kiʻi. ʻO kēia mea hana he ʻāpana o ka hoʻoikaika ʻana o eBay e hoʻohui iā AI i ke kaʻina kūʻai aku, ma hope o ka hoʻokomo ʻana i nā wehewehe kikoʻī huahana i hana ʻia e AI a me kahi mea hoʻoneʻe hope no ka papa inoa ʻana i nā kiʻi.

Ke manaʻo nei ka mea hana e hoʻoponopono i ka pilikia e kū pinepine ai nā mea kūʻai aku i ka manawa mua, i kapa ʻia ʻo ka pilikia "hoʻomaka anuanu". Nui nā mea kūʻai aku hou i ka nui o ka ʻike e pono ai e hana i kahi papa inoa hoʻokūkū, a manaʻo ʻo eBay e hiki i kēia mea hana AI ke hoʻopau i ka pono o nā mea kūʻai aku e hoʻokomo lima i ka ʻike. Eia naʻe, ua hōʻike kekahi mau mea kūʻai lōʻihi ma eBay i nā hopohopo e pili ana i ka pololei a me ka maikaʻi o nā wehewehe i hana ʻia e AI. Ua hoʻopiʻi ʻia e pili ana i nā wehewehe hoʻopunipuni a me ka ʻoiaʻiʻo ʻole, a ke kūʻē nei nā mea kūʻai aku ʻo ka huaʻōlelo i hana ʻia he mea hou, verbose, a nele i nā kikoʻī koʻikoʻi.

ʻO ka hoʻokomo ikaika ʻana o eBay iā AI ma kāna kahua e hoʻokaʻawale iā ia mai nā mākeke ʻē aʻe. Ua hoʻopuka hou ʻo Shopify i nā wehewehe huahana i hana ʻia e AI, ʻoiai ua hoʻopuka ʻo Amazon i nā hōʻuluʻulu manaʻo o AI. Ke hoʻāʻo nei ʻo Amazon i nā mea hana AI e hana i nā poʻo inoa, wehewehe, a me nā helu pōkā no nā huahana koho. Eia nō naʻe, ʻo ka mea hana AI o eBay, ʻaʻole like me nā mea ʻē aʻe, hoʻopuka pololei i nā papa inoa mai nā kiʻi. ʻOiai ke kānalua nei i waena o nā mea kūʻai aku, manaʻoʻiʻo eBay hiki iā AI ke hōʻemi nui i ka friction a hoʻololi i ke kaʻina papa inoa, e maʻalahi a ʻoluʻolu hoʻi i nā mea kūʻai aku.

