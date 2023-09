Xbox Game Pass: He Paradise Gamer

Ua lilo ʻo Xbox Game Pass i puʻuhonua no nā mea pāʻani avid e ʻimi nei i kahi waihona nui o nā pāʻani ma ko lākou manamana lima. Hāʻawi kēia lawelawe hoʻopaʻa inoa i nā ʻano RPG like ʻole, nā pāʻani heihei, a me nā mea pana mua, e hāʻawi ana i nā mea leʻaleʻa pau ʻole.

Me ke kēkelē ma ka nūpepa mai Solent University, ʻaʻole ʻo Sean Carey wale nō ka mea makemake i ka Xbox a me nā hoʻokō akā he loea hoʻi i ke kula. Ua hoʻolaʻa ʻo ia i kona manawa kūʻokoʻa e ʻimi i ka honua o Xbox Game Pass a me kāna hōʻiliʻili nui o nā pāʻani.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona nui o ka Xbox Game Pass ʻo ia kāna waihona e ulu mau ana o nā pāʻani. Loaʻa i ka poʻe kākau inoa ke komo palena ʻole i ka laulā o nā poʻo inoa, me nā mea hou a me nā punahele maʻamau. ʻO ia ke ʻano hiki i nā mea pāʻani ke ʻike mau i nā hanana hou, me ka hopohopo ʻole o ke kūʻai ʻana i nā poʻo inoa.

Hāʻawi ka lawelawe i ka ʻoluʻolu o ka hoʻoiho ʻana i nā pāʻani ma luna o ka console Xbox a i ʻole PC, e hoʻopau ana i ka pono o nā disc kino. ʻAʻole wale kēia e mālama i ka lewa akā hiki ke komo wikiwiki i nā pāʻani i ka manawa koke.

Hoʻokomo pū ʻia ʻo Xbox Game Pass i nā uku kūʻokoʻa o nā lālā, e hana ana i kahi koho kūpono no nā mea pāʻani. Ma waho aʻe o ka waihona puke nui, hiki i nā mea kūʻai aku ke hauʻoli i nā uku kūʻai a me nā mea hoʻohui no nā pāʻani a lākou e aloha ai.

I ka hopena, hāʻawi ʻo Xbox Game Pass i kahi ʻike pāʻani like ʻole no nā mea hoihoi. Me ka hale waihona puke nui o nā pāʻani, ka ʻoluʻolu o nā hoʻoiho kikohoʻe, a me nā uku kūʻokoʻa o nā lālā, ua lilo ia i paradaiso no ka mea pāʻani. E ʻimi i ka honua o Xbox Game Pass a hoʻoheheʻe iā ʻoe iho i nā mea pāʻani pau ʻole.

Nā wehewehena:

- Xbox Game Pass: He lawelawe kau inoa e hāʻawi i ke komo i kahi waihona nui o nā pāʻani no nā consoles Xbox a me PC.

- Nā RPG: nā pāʻani pāʻani, kahi ʻano o nā pāʻani wikiō kahi e lawe ai nā mea pāʻani i nā kuleana o nā kiʻi a komo i ka moʻolelo a me ka hoʻoholo ʻana.

- Nā pāʻani pāʻani: Nā pāʻani wikiō e kālele ana i ka heihei hoʻokūkū, pili pinepine i nā kaʻa, kaʻa, a me nā kaʻa ʻē aʻe.

- Nā mea pana mua: He ʻano pāʻani wikiō kahi e ʻike ai ka mea pāʻani i ka honua pāʻani mai ka manaʻo o ka protagonist a komo i ka hakakā me nā ʻenemi.

Sources:

