EA Sports WRC: Papa inoa o nā kaʻa i hōʻoia ʻia no ka pāʻani e hiki mai ana

ʻO EA Sports WRC, ka pāʻani heihei e hiki mai ana i hoʻomohala ʻia e Codemasters, ua hoʻonohonoho ʻia e hoʻokuʻu i Nowemapa 2023. Ke manaʻo nei ka pāʻani e hāʻawi i kahi ʻike hoʻokūkū hoʻokūkū maoli, e kiʻi ana i ka hoʻoikaika ʻana mai nā inoa inoa mua o Codemasters e like me Colin McRae a me Dirt Rally. ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona hoihoi o EA Sports WRC ka hoʻokomo ʻana i nā kaʻa kiʻi mai ka mōʻaukala o ka haʻuki. Eia ka papa inoa o nā kaʻa i hoʻopaʻa ʻia no ka pāʻani a hiki i kēia manawa.

E hōʻike ana ka pāʻani i ka huina o 10 mau kaʻa WRC, WRC2, a me Junior WRC, a me 68 mau kaʻa ʻē aʻe e pili ana i 60 mau makahiki o ka hui ʻana. ʻO kekahi o nā kaʻa kaulana ʻo Ford Puma Rally1 HYBRID, Hyundai i20 N Rally1 HYBRID, a me Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID. Eia hou, e loaʻa i nā mea pāʻani ka manawa e kūkulu ai i kā lākou mau kaʻa ponoʻī i ke ʻano Builder.

E hāʻawi pū ana ʻo EA Sports WRC i kahi mode VR, e ʻae ana i nā mea pāʻani e hoʻoheheʻe iā lākou iho i loko o ka ʻike hauʻoli o ka hoʻokele ʻana i kā lākou kaʻa hui moe. Ke hoʻomau nei ka pāʻani e hōʻike mālie i nā inoa o nā kaʻa, a manaʻo ʻia e hoʻolaha ʻia nā kaʻa hou aʻe i nā pule e hiki mai ana.

Hiki i nā poʻe aloha o ka heihei hoʻokūkū a me nā mea hoihoi sim-racing ke nānā i mua i ka ʻike ʻana i nā ala paʻakikī a me ka hoʻokūkū ikaika ma EA Sports WRC. Me ka ʻike o Codemasters i ka hoʻomohala ʻana i nā pāʻani heihei, ua hoʻohiki ke poʻo inoa e hiki mai ana he koho quintessential no ka poʻe hoihoi rally racing.

No nā mea hou e pili ana i ka EA Sports WRC a me nā pāʻani heihei ʻē aʻe, e hoʻomau no nā hoʻolaha hou aʻe e EA.

