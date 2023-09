ʻO ka wā e hiki mai ana o E3 Expo i ka nīnau e like me ka hoʻopau ʻana o ESA i ka pilina me ReedPop

ʻAʻole maopopo hou ka wā e hiki mai ana o ka Electronic Entertainment Expo (E3), ka ʻoihana pāʻani wikiō kaulana loa, ʻoiai ua hoʻopau ka Entertainment Software Association (ESA) i kāna hui pū ʻana me ReedPop, ka hui e kōkua ana i ka hoʻōla hou ʻana o ka hanana.

ʻIke ʻia ʻo ReedPop no ka hoʻonohonoho ʻana i nā hanana e like me PAX, EGX, a me C2E2, a ua lawe ʻia lākou e ka ESA e kōkua i ka noʻonoʻo ʻana i ka ʻike pilikino ma E3. Eia naʻe, ua kāpae ʻia nā hoʻolālā no E3 2023 i kekahi mau mahina ma mua o ka lā i hoʻonohonoho ʻia, e hōʻike ana ʻaʻole i kūleʻa ka hui ʻana ma waena o ReedPop a me ESA.

I loko o kahi ʻōlelo i GamesIndustry.biz, ua hōʻike ʻo ESA CEO a me ka pelekikena ʻo Stanley Pierre-Louis i ka mahalo no ka hui pū ʻana o ReedPop a me kā lākou hoʻoikaika ʻana e hui pū i ka ʻoihana a me nā mea pā ma o nā hanana like ʻole. Eia naʻe, ua ʻōlelo pū ʻo ia e ʻimi ana ka ESA i nā ala e ulu ai a lawelawe maikaʻi aku i ka ʻoihana pāʻani wikiō ma o E3, e loiloi ana i nā ʻano āpau o ka hanana, mai ke ʻano a i kahi.

Me he mea lā e hōʻoia ana kēia hoʻoholo i kahi ʻōlelo mua a ka Los Angeles City Tourism Commission i hoʻopau ʻia nā hoʻolālā no E3 2024 a me E3 2025 ma Los Angeles Convention Center. Eia nō naʻe, ʻo ka ʻōlelo a Pierre-Louis a me ka hōʻike GamesIndustry.biz e hōʻike ana ʻaʻole i kāpae ʻia ʻo E3 2024 a me E3 2025. Aia ka hiki ke hana ʻia ka hanana ma 2024 akā ma kahi wahi ʻē aʻe, ʻoiai ke hōʻike ʻia nei ka ESA e hana ana i kahi hana hou o ka hōʻike E3 no 2025.

ʻO ka maʻi maʻi maʻi COVID-19 ua hoʻokau i nā pilikia koʻikoʻi no ka hoʻi ʻana o E3 i kona nani kahiko. Ua paʻakikī ka hanana i ka hoʻololi ʻana i nā kūlana a me nā palena i lawe ʻia e ka maʻi maʻi. Eia nō naʻe, ke kali nei nā mea nānā ʻoihana a me nā mea pā i nā nūhou hou e pili ana i ka wā e hiki mai ana o E3 a pehea e hoʻomau ai i ke ʻano o ka ʻoihana pāʻani wikiō.

