Hoʻokomo ʻo Drop i nā mana i hoʻonui ʻia o Ctrl, Alt, a me Shift Mechanical Keyboards

ʻO Drop, ka mea hana kīwī mechanical i loaʻa hou iā Corsair, ua wehe i nā mana hou o kāna mau kīwī kaulana, me ka Alt V2, Ctrl V2, a me Shift V2. Hele mai kēia mau hiʻohiʻona hou me nā hoʻomaikaʻi like ʻole e hoʻonui i ka hana a me ka hoʻohālikelike.

ʻO kekahi o nā hoʻomaikaʻi koʻikoʻi ka hoʻohui ʻana o ke kākoʻo no nā hoʻololi ʻelima-pin ma kahi o nā hoʻololi ʻekolu-pin. Hiki i kēia hoʻonui ke kūpono i nā kīpē me kahi ākea ākea o nā hoʻololi aftermarket ma waho o ka pahu. Hoʻohui hou, kākoʻo ʻia nā hiʻohiʻona hou i ka polokalamu hoʻoponopono VIA, e hāʻawi ana i nā mea hoʻohana i kahi mea hana ikaika e hoʻololi i kā lākou papa kuhikuhi.

No ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka acoustics o nā kīpē, ua hoʻohui ʻo Drop i nā ʻāpana ʻē aʻe o ka ʻūhā i kā lākou hana. Kōkua kēia i ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka reverberation a hana i ke kani ʻoluʻolu i ke kākau ʻana. ʻO nā stabilizers, kuleana no ka mālama ʻana i nā kī nui, e like me ka space bar, ua hoʻomaikaʻi hou ʻia e hoʻomaikaʻi i ko lākou kani kani.

Hoʻokomo ʻia nā kīpē i kahi kino alumini, a ua hoʻonohonoho ʻia nā hoʻololi i kahi ʻaoʻao "kū ʻākau", e ʻae ana i ka hoʻouna ʻana i ka māmā ma o nā kī. Eia naʻe, hiki i kēia kuhikuhi ke hoʻopaʻa liʻiliʻi i ka hoʻohālikelike ʻana i ke kīpē ma hope.

Hāʻawi ʻo Drop i nā hoʻonohonoho like ʻole no nā kīpē. Hiki ke kūʻai ʻia ma ke ʻano he kīpē i kūkulu mua ʻia a i ʻole nā ​​pahu iwi ʻole no nā mea hoʻohana i makemake e hoʻohana i kā lākou mau kī ponoʻī a me nā kī kī. Loaʻa ka Alt V2 a me Ctrl V2 me nā hihia haʻahaʻa haʻahaʻa a me nā kūlana kiʻekiʻe, e ʻae ana i nā mea hoʻohana e koho i kā lākou aesthetic makemake.

ʻO ka mahalo, hāʻawi pū ʻo Drop i nā ʻāpana i hoʻonui ʻia e like me ka hoʻonui ʻana i ka aftermarket no nā mea nona Ctrl, Alt, a me Shift i makemake ʻole e kūʻai i kahi kīwī hou loa.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo kēia mau mana hou o ka Ctrl, Alt, a me Shift keyboards e lawe mai i kahi ʻano o ka hoʻomaikaʻi ʻana, e ʻoi aku ka hoʻokūkū ma ka mākeke. Me ka hoʻololi hoʻololi i hoʻonui ʻia, kākoʻo lako polokalamu maʻamau, a me nā acoustics i hoʻomaikaʻi ʻia, hāʻawi kēia mau kīwī i kahi koho koi no ka poʻe hauʻoli keyboard.

Sources:

– ʻO Jon Porter. Hoʻoponopono hou ʻia nā kī ʻo CTRL, ALT, a me SHIFT o Drop me nā mea hou V2. Ka Verge.