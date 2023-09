Hoʻokomo ʻo Drop i nā mana i hoʻomaikaʻi ʻia o CTRL, ALT, a me SHIFT Keyboards no ka ʻike kiʻekiʻe o ke kākau ʻana.

ʻO Drop, ka hui e-commerce alakaʻi nui i ke kaiāulu, ua wehe hou i nā mana i hoʻonui ʻia o kāna mau kīʻaha CTRL, ALT, a me SHIFT kaulana. ʻO kēia mau kīpē, i hoʻokuʻu mua ʻia ma 2018 a ua lilo i mea kūʻai maikaʻi loa, ʻike ʻia no kā lākou koho maʻamau a me ka hana kiʻekiʻe. ʻO nā ʻano V2 hou o kēia mau kīwī e hōʻike ana i ka hana i hoʻonui ʻia, hoʻomaikaʻi ʻia ke kani kani, a me nā koho hoʻololi hou, e hāʻawi ana i kahi ʻike paʻi kiʻi maikaʻi no nā mea hoʻohana.

ʻO kekahi o nā hoʻomaikaʻi koʻikoʻi i ka CTRL, ALT, a me SHIFT V2 keyboard ʻo ia ka hoʻomaikaʻi stabilizer. Hoʻopili ka Plate-mounted Drop Phantom Stabilizers i ke kani i hoʻopuka ʻia e nā kī hoʻololi ʻoi aku ka nui, e hopena i kahi ʻike keyboard i hoʻonui ʻia. Hoʻohui ʻia, ua hōʻike ʻia kēia mau kīwī i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke kani ʻana me ka hoʻohui ʻana o nā ʻāpana foam premium he nui ma ka papa keyboard. Loaʻa kēia i nā mea hoʻohua e like me Poron pahu pahu kiʻekiʻe, IXPE switch foam, Poron hotswap socket foam, a me ka pahu lalo Poron foam, ʻo ia mau mea a pau e hāʻawi i ka leo maikaʻi a me ka hana i ka wā e paʻi ana.

Ua hoʻokomo pū ʻo Drop i nā koho hoʻololi hou no nā kīwī V2. Hiki i nā mea hoʻohana ke koho ma waena o Gateron Yellow KS3 Linear switch a Drop Holy Panda X Clear tactile switch. Eia kekahi, no ka poʻe makemake i ke kūkulu ʻana i kā lākou kīwī ponoʻī, hāʻawi ʻo Drop i kahi mana barebones me ka ʻole o nā hoʻololi.

Ua maʻalahi ka hoʻopilikino ʻana me ka polokalamu Keyboard Configurator hou a Drop, kahi e hāʻawi ai i kahi mea hoʻohana i hoʻohana ʻia no ka hoʻonui ʻia ʻana o LED. Hele mai nā kī kī V2 me ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā kukui kukui, mahalo i ka hoʻohui ʻana o ka chipset STM32. Hiki i nā mea hoʻohana ke hauʻoli i ke kākoʻo wikiwiki a maʻalahi no nā hiʻohiʻona QMK hou loa a koho mai 50 mau hiʻohiʻona LED hou me ka hoʻohana ʻana i nā kī wela ma ka papa keyboard.

Ma ke ʻano o ka hoʻohālikelike, ua hoʻonui ʻo Drop i ke kākoʻo no VIA a me QMK, me ke kākoʻo VIAL e hiki mai ana ma hope o kēia makahiki. Hoʻokomo pū ka keyboard SHIFT V2 i kahi koho kala ʻeleʻele hou.

ʻOiai ʻo kēia mau hoʻomaikaʻi, ʻo ka CTRL, ALT, a me SHIFT V2 kīpē e paʻa i nā ʻano maʻamau i kaulana loa lākou. Ke kūkulu ʻia nei lākou me nā mea alumini papa mokulele, e hāʻawi ana i kahi kūkulu kiʻekiʻe. ʻO nā LED e kū ana i ka ʻākau e hōʻoiaʻiʻo i ka hoʻomālamalama ʻana o ka mālamalama, ʻoi aku hoʻi no nā mea hoʻohana me nā pūʻulu keycap alohilohi.

ʻO ka Luna Hoʻokele o Drop, ʻo Jef Holove, hōʻike i ka hauʻoli e pili ana i nā kīpē i hoʻonui ʻia, me ka ʻōlelo ʻana e hōʻike ana lākou i kahi lele i mua i ka hoʻolālā, hana, a me ka hana ʻoiai e mālama ana i nā ʻano aloha o ko lākou mau mua.

Loaʻa ka CTRL, ALT, a me SHIFT V2 keyboards no ke kūʻai ʻana ma ka pūnaewele Drop, me nā kumukūʻai mai $ 140 a i $ 250 no nā mana i hui piha ʻia. Hiki i nā mea kūʻai aku i nā mana mua o kēia mau kīpē ke kūʻai aku i nā pahu hoʻonui e hoʻomaikaʻi i kā lākou mau hiʻohiʻona o kēia manawa.

I ka hopena, hāʻawi nā kīpē CTRL, ALT, a me SHIFT V2 i hoʻonui ʻia e Drop i kahi ʻike paʻi like ʻole me kā lākou hoʻomaikaʻi stabilizer, hoʻomaikaʻi ʻana i ke kani ʻana, a me nā koho hoʻololi hou. Hoʻohui kēia mau kīpī i nā hiʻohiʻona maʻamau me nā hiʻohiʻona hou e hoʻokiʻekiʻe i kekahi hoʻonohonoho pākaukau.

Sources:

- PRNewswire (ʻatikala kumu, ʻaʻohe URL i hāʻawi ʻia)