Ke ʻimi nei i ka ʻimi ʻaoʻao "Hoʻokaʻa mua" ma Starfield

ʻO ka pāʻani i manaʻo nui ʻia ʻo Starfield ʻaʻole wale i hoʻopiha ʻia me nā hiʻohiʻona kupaianaha a me ka pāʻani immersive, akā hāʻawi pū kekahi i nā mea pāʻani i kahi plethora o nā ʻimi e hana ai. ʻO kekahi o nā ʻimi ʻaoʻao kū i ʻike ʻia a hiki i kēia manawa ʻo "First Contact," e pili ana i kahi moku i piha i nā poʻe stranded i ka orbit a puni ka honua.

No ka hoʻomaka ʻana i ka ʻimi "First Contact" ma Starfield, pono nā mea pāʻani e hele i Porrima II ma ka ʻōnaehana hōkū ʻo Porrima. Ma laila lākou e ʻike ai i ka poʻe holo o ka ECS Constant, ka mea i ʻike iā lākou iho i waho o ka manawa a me kahi. Hiki i nā mea aloha o Star Trek ke kiʻi like me ka "The Neutral Zone" episode mai ka manawa mua o The Next Generation.

Ma mua o ka luʻu ʻana i ka ʻimi, ʻōlelo ʻia e hoʻopau i ka ʻāpana ʻelua o kahi ʻimi ʻē aʻe i kapa ʻia ʻo "Unearthed." ʻOiai ʻaʻole ia he koi no ka "First Contact," hoʻopau i ka "Unearthed" hāʻawi i ka ʻike waiwai i ka mōʻaukala kanaka o ka pāʻani, e hoʻonui ana i ka ʻike moʻolelo o "First Contact."

I ka hōʻea ʻana i ka orbit o Porrima II, e loaʻa nā mea pāʻani i kahi leka mai kahi NPC i kapa ʻia ʻo Jiro Sugiyama, nāna e noi i kā lākou kōkua no ka hoʻomaopopo ʻana i ka mea e hana nei ma ka moku i hoʻopaʻa ʻia. Ke kuʻi nā mea pāʻani me ka moku, e aʻo lākou he moku koloni ka ECS Constant i hoʻomaka i kāna huakaʻi mai ka Honua ma mua o ka ʻike ʻana o ke kanaka i ka huakaʻi wikiwiki-ma mua o ka māmā. I loko o nā makahiki he 200, ua ola a make nā hanauna he nui ma luna o ka moku me ka manaʻolana e noho ma Porrima II.

No ka holomua ʻana i ka ʻimi, pono nā mea pāʻani e hele i lalo i ka ʻaoʻao o Paradiso resort a hele i kahi hālāwai papa. Ma ke ala, e loaʻa iā lākou ka manawa kūpono e launa pū me nā poʻe hui like ʻole e noho ana ma ka ECS Constant, ʻoiai e hālāwai me kahi lumi papa piha i nā keiki.

I ka hōʻea ʻana i ka lumi papa, e ʻike nā mea pāʻani i ka hoʻolālā ʻoihana o nā luna o Paradiso. Hāʻawi ʻia lākou i ʻekolu mau koho: e lilo ka ECS Constant i mau kauā i hoʻopaʻa ʻia ma Porrima II, e kāhiko i ka moku me kahi grav drive i hiki ai i ka poʻe holo moku ke loaʻa i kahi e noho ai, a i ʻole e pepehi i ka holoʻokoʻa holoʻokoʻa.

No ke koho ʻana i ka koho mua, pono nā mea pāʻani e hōʻiliʻili i nā mea kikoʻī a hōʻoia i ke kāpena moku. ʻO ka lua o ka koho e pili ana i ka huakaʻi ʻana i HopeTech ma ka honua Polvo e kiʻi i kahi kaʻa grav a laila hoʻomākaukau i ka ECS Constant no kāna kau ʻana. ʻO ke kolu o ka koho, e ʻike koke nā mea pāʻani ʻaʻole hiki ke pepehi mau ʻia nā luna.

ʻO ka "First Contact" kekahi o nā ʻimi ʻaoʻao ʻaoʻao ma Starfield e hoʻoheheʻe i nā mea pāʻani i ke ao waiwai a me ka ikaika. Me kāna mau moʻolelo hoihoi a me nā koho like ʻole, hāʻawi ka pāʻani i nā hola leʻaleʻa no ka poʻe pā o ke ʻano ʻepekema ʻepekema.

Sources:

- Pāʻani Starfield, hoʻomohala ʻia e Bethesda Studios