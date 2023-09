ʻO ka hihia Monopoly e kūʻē iā Google: Ke ʻimi nei i ka hoʻokolokolo Antitrust

By

Ma ka mea i kapa ʻia ʻo ka hoʻokolokolo antitrust nui loa o ke au kikohoʻe hou, ke kū nei ʻo Google i nā hoʻopiʻi ʻana i nā hana monopolistic. ʻO ka nīnau koʻikoʻi ma kēia hihia inā paha ua pale ʻo Google i ka hoʻokūkū a hoʻopōʻino i nā mea kūʻai aku ma o ka hoʻokumu ʻana iā ia iho ma ke ʻano he ʻenekini paʻamau ma o nā ʻaelike me nā mea hana kelepona a me nā polokalamu kele pūnaewele.

No ka hoʻomālamalama ʻana i kēia hihia ʻāina, ua komo ʻo Geoff Bennett i kahi kūkākūkā me Cecelia Kang lāua ʻo Rebecca Allenworth. I loko o kā lākou kamaʻilio ʻana, ʻimi lākou i nā ʻano pili kānāwai a me ka hoʻokele waiwai e pili ana i nā hoʻopiʻi kūʻē iā Google.

ʻO kahi paio koʻikoʻi e pili ana i nā kuʻikahi a Google i hana ai me nā mea hana kelepona a me nā mea hoʻolako pūnaewele pūnaewele. Ma ka lilo ʻana i ka ʻenekini hulina paʻamau ma kēia mau kahua, ua loaʻa ʻole iā Google kahi pōmaikaʻi nui ma mua o kāna mau mea hoʻokūkū. Hoʻopaʻapaʻa ka poʻe hoʻopaʻapaʻa e hoʻopaʻa nei kēia mana i ka hoʻokūkū, hoʻopaʻa i nā koho a nā mea hoʻohana a hoʻopilikia i ka hana hou i ka mākeke kikohoʻe.

Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo ʻo ka hoʻokumu ʻana i kahi monopoly ponoʻī ʻaʻole ia he kānāwai, akā ʻo ka hoʻohana ʻana i kēlā mana e hoʻopaʻa i ka hoʻokūkū hiki ke hoʻopuka i nā hopohopo antitrust. A laila, lilo ka nīnau inā paha ua hana ʻino ʻo Google i kona kūlana ma ke ʻano he ʻenekini huli nui e hoʻopaʻa pono ʻole i ka hoʻokūkū a hoʻopōʻino i nā mea kūʻai.

Ke hoʻopaʻapaʻa nei ka poʻe kākoʻo o Google i ka hoʻoikaika ʻana o ka mākeke manuahi a me ka makemake o nā mea kūʻai aku no ka ʻenekini hulina a Google i hana nui i ka holomua o ka hui. Ke hoʻopaʻapaʻa nei lākou ʻo ka mana o Google ma muli o ka ʻenehana kiʻekiʻe a me ka ʻoluʻolu o ka mea hoʻohana, ma mua o nā hana anti-competitive.

Ke hele nei ka hihia i ka ʻaha hoʻokolokolo, na ka ʻōnaehana kānāwai e hoʻoholo inā ua uhaki maoli nā hana a Google i nā kānāwai antitrust. ʻO ka ʻōlelo hoʻoholo i kēia hoʻokolokolo e loaʻa i nā hopena lōʻihi no Google wale nō akā no ka ʻoihana ʻenehana ākea, hiki ke hoʻonohonoho i kahi kumu no nā hihia antitrust e hiki mai ana.

Nā wehewehena:

- Monopoly: He kūlana i loaʻa i ka hui hoʻokahi a i ʻole ka mana kūʻokoʻa ma luna o kahi mākeke.

- Antitrust: Nā kānāwai a me nā hoʻoponopono e manaʻo nei e pale i nā hana anti-competitive, hoʻoikaika i ka hoʻokūkū kūpono, a pale i nā mea kūʻai.

Sources:

– Cecelia Kang

– Rebecca Allenworth