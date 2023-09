Ua hele mai ʻo Gargoyles Remastered i Nintendo Switch

Ua hoʻolaha ʻo Disney ʻo Gargoyles Remastered, kahi mana remastered o ka pāʻani 16-bit kaulana, e hoʻokuʻu ʻia ma Nintendo Switch ma 19 ʻOkakopa. Hoʻokumu ʻia e Empty Clip Studios, ʻo Gargoyles Remastered i hoʻokumu ʻia ma ke kiʻi '90s a he 2D side-scrolling platformer.

E hōʻike ana ka mana remastered i kahi ʻano kiʻi kiʻi lima hou e like me ke ʻano hiʻohiʻona o ka moʻo animated. E komo pū kekahi i nā hopena kani i hoʻonui ʻia a me nā hiʻohiʻona hiki ke loaʻa e like me ka hana rewind. Hāʻawi kēia mau mea hoʻohui i ka pāʻani i kahi paʻi hou i ka wā e mālama mau ana i kona mau aʻa nostalgic.

E hoʻokau nā mea pāʻani i ke kuleana o Goliath, ke alakaʻi o nā Gargoyles, i ko lākou hoʻomaka ʻana i kahi huakaʻi hoʻokahi kaukani makahiki e pale aku ai i ka honua mai ka maka ʻino o Odin. ʻO ka moʻolelo o ka pāʻani e lawe i nā mea pāʻani mai Scotland kahiko, kahi e kaua ai lākou i nā Koa Viking, a hiki i Manhattan i kēia lā, kahi e kali mau ai nā pūʻulu hoʻoweliweli.

Hāʻawi ʻo Gargoyles Remastered i kahi ʻike immersive me kāna mau hiʻohiʻona i hoʻonui ʻia, nā animation, a me nā hopena kani. Hiki i nā mea pāʻani ke hoʻololi maʻalahi ma waena o nā kiʻi i hoʻoulu ʻia e ka moʻo animated a me kahi ʻano 16-bit maʻamau e paʻa mau i ka pāʻani kumu. Hoʻohui ʻia, ʻo ka remastered version nā hiʻohiʻona hou e like me nā hoʻokō, gameplay rewind, a me ka hōʻike ākea ākea, e ʻae ana i nā mea pāʻani e hana i kā lākou ʻike.

Ua hoʻoponopono hou ʻia ka leo kani kumu a hoʻopaʻa ʻia no kahi huakaʻi immersive. E mahalo nā poʻe o ka moʻo animated a me nā mea pāʻani retro i ke kiʻekiʻe o nā kikoʻī i hoʻokomo ʻia i kēia hoʻolaʻa ʻana o Gargoyles.

E lilo ʻo Gargoyles Remastered i mea pāʻani no nā mea pā o ka pāʻani Sega Genesis mua a me nā mea hou. Ua hauʻoli paha ʻoe e hoʻihoʻi hou i ka huakaʻi epic o Gargoyles ma ka Nintendo Switch? E haʻi mai iā mākou ma nā manaʻo ma lalo nei!

Sources:

Ola Disney