E kūʻai aku ʻo Disney iā Apple? ʻO ka hoihoi lōʻihi o Bob Iger i Tech Behemoth

Wahi a kekahi mau luna hoʻokele o Disney i hala a i kēia manawa, aia ka manaʻo ʻo Bob Iger, ka Luna Hoʻokele o Disney, he "makemake hope pāʻani" e noho CEO i ka wā hiki loa a kūʻai aku i ka hui iā Apple. Hoʻokumu kēia manaʻo mai ka pilina pili i ulu ma waena o Iger a me Apple ka mea hoʻokumu ʻo Steve Jobs ma hope o ka loaʻa ʻana o Disney iā Pixar ma 2006.

I loko o kāna memoir, ua hōʻike ʻo Iger inā e ola mau ana ʻo Jobs, e kūkākūkā paha lākou i ka hiki ke hoʻohui i kā lākou hui. Eia nō naʻe, aia kekahi mau pilikia e pono e hoʻokō ʻia no ka hui ʻana o Disney-Apple, me ka ʻae ʻana i ka hoʻoponopono a me ka ʻoiaʻiʻo ʻaʻole i loaʻa ʻo Apple i ka nui e like me ka hana ʻo Disney-Pixar.

ʻO ke ʻano hoʻoponopono o kēia manawa, me ka manaʻo nui i ka haki ʻana i ka Big Tech, hiki ke paʻakikī i ka hui mega e like me kēia e loaʻa ai ka ʻae. Ua hoʻopiʻi ʻia nā hoʻopiʻi Antitrust e kūʻē i nā hui e like me Amazon a me Microsoft, e ʻōlelo ana he monopoli lākou. Eia kekahi, ua hoʻonohonoho ʻia ʻo Google e hele i ka hoʻokolokolo ma luna o nā hoʻopiʻi ʻana i nā ʻoihana ʻoihana kūʻokoʻa.

ʻOiai ʻo kēia mau pilikia, loaʻa iā Iger ka manawa e hoʻololi ai i ka loaʻa nui. Ua hoʻonui ʻia kāna ʻaelike ma ke ʻano he Luna Nui o Disney a hiki i 2026, a ua hoʻi hou ʻo ia i ka hui ma hope o kona hoʻomaha ʻana i ka makahiki 2020. Mai kona hoʻi ʻana mai, ua hoʻomaka ʻo Iger i kahi hoʻohaʻahaʻa kumu kūʻai, me ka wehe ʻana a me ka hoʻoponopono hou ʻana o ka ʻoihana. Ua hōʻike pū ʻo ia i ka hiki ke kūʻai aku i nā waiwai non-Disney, e like me ABC a me ESPN.

Ua hoʻolaha pū ʻia nā lono e noʻonoʻo paha ʻo Disney i kahi hoʻolālā hou no kāna mau pono kīwī linear, i hoʻopilikia ʻia e ka emi ʻana o ka poʻe lehulehu a me ka piʻi ʻana o ka ʻoki kaula. Eia naʻe, ke kūʻai aku nei ke kumukūʻai kūʻai o Disney i nā haʻahaʻa haʻahaʻa ʻaʻole i ʻike ʻia i loko o kahi kokoke i hoʻokahi mau makahiki, e hōʻike ana i nā pilikia e hiki mai ana no ka hui. ʻO ka manawa wale nō e haʻi inā e hoʻokō ka makemake lōʻihi o Bob Iger iā Apple.

