Hoʻokomo ʻia ʻo EA Sports WRC: The Next Generation Rally Game

Ua wehe ʻo Codemasters, ka mea hoʻomohala ma hope o nā franchise pāʻani heihei kaulana, i kā lākou papahana hou loa, ʻo EA Sports WRC. Ke mahalo ʻia nei kēia pāʻani rally i manaʻo nui ʻia ma ke ʻano he ʻike "ʻo ka hanauna e hiki mai ana" a he mea pono e loaʻa ai no ka poʻe hoihoi sim-racing. Hoʻonohonoho ʻia e hoʻokuʻu ma PC, PlayStation 5, a me Xbox Series X|S, manaʻo ʻo EA Sports WRC e hāʻawi i kahi ʻike hoʻokūkū hoʻokūkū maoli.

Wahi a ka luna hoʻokele hoʻokumu kiʻekiʻe ʻo Ross Gowing, ʻo ia ka pāʻani hui a nā Codemasters i makemake mau ai e hana. Me ka laikini WRC mana a me ka ʻike hohonu a me ka ʻike o ka studio, ʻo EA Sports WRC ke hōʻike nei i ka piko o ka rally motorsport.

E hōʻike ana ka pāʻani i 18 mau wahi kūlana FIA World Rally Championship, e hāʻawi ana i ka huina o 600km o nā ala. Hiki i nā mea pāʻani ke koho mai kahi koho o 10 mau kaʻa WRC, WRC2, a me Junior WRC, a me 70 mau kaʻa hōʻailona hōʻailona mai nā makahiki ʻeono i hala. ʻO ka hoʻohana ʻana i ka Unreal Engine, i hui pū ʻia me ka ʻike o ka mea hoʻolālā pāʻani ʻo Jon Armstrong, e hoʻonui i ka ʻike pāʻani me Codemasters 'kumu Dynamic Handling System.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona kūʻokoʻa o EA Sports WRC ka hiki i nā mea pāʻani ke hoʻopilikino i ka lawelawe ʻana i kā lākou kaʻa ponoʻī. E loaʻa iā lākou ka manawa e hana ai i kā lākou kaʻa ponoʻī i ka pā hale Builder hou, e hoʻohui i kahi mea kūʻokoʻa o ka hana maʻamau i ka pāʻani.

E hoʻokuʻu ʻia ʻo EA Sports WRC ma Nowemapa 3, 2021, a ʻo ke kauoha mua ʻana i ka pāʻani e hele mai me nā pōmaikaʻi. E loaʻa i nā mea pāʻani e kauoha mua i nā pā VIP ʻelima, ʻo ia hoʻi nā mea hou ma hope o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana, ʻekolu mau pahu vanity me nā liveries in-game a me nā lole, a me ʻekolu mau lā o ke komo mua ʻana e hoʻomaka ana ma ʻOkakopa 31.

I ka honua o ka pāʻani, ke hoʻokumu nei ʻo EA Sports WRC i kahi puʻupuʻu ma waena o ka poʻe hoihoi rally racing, a ua manaʻo nui ʻia kāna hoʻokuʻu ʻana e hiki mai ana. Me kāna mau kiʻi kupanaha, ka lawelawe maoli ʻana, a me ke koho kaʻa nui, manaʻo ʻia kēia poʻo inoa hou mai Codemasters e hoʻonoho i kahi kūlana hou no nā pāʻani rally.

Sources:

- Codemasters

– EA Haʻuki