Hoʻolilo ʻo Atlantic City Housing Authority i ka hapalua miliona kālā ma nā alakaʻi alakaʻi

Ua nānā ʻia ka Atlantic City Housing Authority ma hope o ka hōʻike ʻia ʻana ua hoʻolilo lākou i kahi kokoke i $500,000 ma nā alakaʻi alakaʻi. Ua hāpai kēia i nā hopohopo i waena o nā kamaʻāina e manaʻoʻiʻo nei ua hiki ke hoʻohana maikaʻi ʻia ke kālā i mea e pono ai ke kaiāulu.

Wahi a kahi ʻōlelo Facebook a Charmaine Hall, ua hoʻomaka mua ka mana i ka hoʻolilo ʻana i nā mea kūkākūkā ma luna o nā papahana no nā kamaʻāina, ʻo ia hoʻi nā keiki e noho ana i ko lākou hale. Ua hoʻāla kēia i ka huhū ma waena o nā lālā o ke kaiāulu e manaʻo nei ua mālama ʻole ʻia ko lākou pono.

Ua hōʻike pū ʻo Marie J. Coates, i ka ʻōlelo ʻana ma Facebook, i ka ʻoiaʻiʻo ʻaʻole pili wale nā ​​hana a ka mana akā pili i ke kānāwai. Ma ke ʻano he mau luna koho, manaʻo ʻia lākou e mālama i ke kānāwai, a ʻo kā lākou hoʻoholo ʻana e hoʻokaʻawale i kēlā ʻano kālā nui i nā poʻe kūkākūkā i hāpai i nā nīnau e pili ana i ko lākou kūpaʻa a me ke kuleana.

I ka pane ʻana i ka hoʻopaʻapaʻa, ua kāhea ʻo Robert Basco i ka hana koke mai ke keʻena o ke kiaʻāina e hoʻopau i ka papa hana ʻino. Ua hoʻopaʻapaʻa ʻo ia e ʻoi aku ka maikaʻi o ka poʻe kamaʻāina a me ka poʻe ʻauhau a ʻaʻole i hana mua ke alakaʻi i kēia manawa i kā lākou pono.

Ua kū mua ʻo Atlantic City Housing Authority i ka hoʻohewa ʻana no kāna hoʻokele a me ka hoʻoholo ʻana. ʻO Valeria J. Marcus, i loko o kahi ʻōlelo Facebook, ua haʻi ʻo cronyism, nepotism, a me ke aloha i nā pilikia ākea i loko o ka hui. Ua hoʻoulu hou kēia i ka hilinaʻi i waena o nā kamaʻāina a hāpai i nā hopohopo e pili ana i ka mana o ka mana e lawelawe pono i ke kaiāulu.

