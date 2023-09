Hōʻike ʻia ka haʻawina hou i ka ulu ʻana no ka mākeke Digital Sedation Headset

By

Ua hōʻike ʻia kahi hōʻike hou e DataHorizzon Research e manaʻo ʻia ka mākeke headset sedation digital e ʻike i kahi ulu ulu olakino i nā makahiki e hiki mai ana. ʻO ka sedation digital, kahi ala hou i ka hoʻoulu ʻana i ka lāʻau lapaʻau, ke loaʻa nei ka kaulana ma ke ʻano he ʻokoʻa i nā ʻano lāʻau lapaʻau kuʻuna. ʻO kēia piʻi nui ʻana kekahi o nā kumu nui e hāpai i ka ulu ʻana o ka mākeke.

Hōʻike ka hōʻike i ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana i nā ʻano hoʻopuka sedation e alakaʻi nei i ka ulu ʻana o ka mākeke headset sedation digital. Hoʻohui ʻia, ʻo ka piʻi ʻana o ka nui o ka haukapila ma muli o nā ulia a me nā hihia ulia e hana pū ana i nā ʻano mākeke. ʻIke nā poʻe maʻi i ka sedation kikohoʻe he koho hōʻoluʻolu i ka wā o nā kaʻina hana pilikia, a kākoʻo ka noiʻi olakino i ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana kikohoʻe e hōʻemi i nā hanana ʻino.

Kuhi ʻia ka mākeke e ʻike i kahi CAGR pālua ʻelua e 2032. Hāʻawi nā headset sedation digital i nā poʻe maʻi i kahi ʻike pilikino a hoʻopili, hoʻonui i nā koho lapaʻau. Manaʻo ʻia nā headset ʻoiaʻiʻo maoli e hoʻomalu i ka mākeke i ko lākou hana ʻana i kahi ʻike immersive no ka poʻe maʻi e hoʻomaha.

Ma waena o nā noi, kū ka ʻoki niho ma ke ʻano he alakaʻi nui kahi e hoʻomaikaʻi ai ka sedation digital i ka hōʻoluʻolu o ka maʻi. ʻO ʻAmelika ʻAmelika ka mākeke nui loa, pili i kāna ʻoihana mālama olakino holomua. ʻO kekahi o nā mea pāʻani nui i ka mākeke ʻo Oncomfort, Medtronic, HypnoVR, Wide Awake VR, Vygon, a me OperaVR.

Hoʻokaʻawale ʻia ka mākeke headset sedation digital honua e ke ʻano, noi, a me ka ʻāina. ʻO nā headset ʻoiaʻiʻo maoli ka ʻāpana alakaʻi, no ka mea e hiki ai i nā mea maʻi ke hoʻokō i ka wā o ka mālama ʻana. Manaʻo ʻia nā kaʻina hana ʻokiʻoki e ʻike i ka ulu wikiwiki ʻana ma muli o ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana sedation hou.

Ke alakaʻi nei ʻo ʻAmelika ʻĀkau i ka sedation digital, i alakaʻi ʻia e kāna ʻoihana mālama ola olakino maikaʻi a me ka piʻi nui ʻana o ka noi no nā ʻano hana sedation non-pharmacological. ʻO ʻAmelika Hui Pū ʻIa koʻikoʻi loa i ka mākeke, me nā kulekele hoʻihoʻi maikaʻi e kākoʻo ana i ka lawe ʻana.

Ma ka holoʻokoʻa, hōʻike ka mākeke headset sedation digital i ka hoʻohiki no ka ulu nui ʻana i nā makahiki e hiki mai ana. Ke hoʻololi nei kēia ala hou i ka sedation i ka hōʻoluʻolu a me nā ʻike i ka wā o nā kaʻina hana lapaʻau.

