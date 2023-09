Loaʻa i nā ʻike ʻana i ka Square ma nā lawelawe lehulehu

Ua kū ʻo Square, ka hui uku kālā, i ka pau ʻana o nā lawelawe he nui i ka Pōʻalima. Ua lawe ka hui i Twitter e hoʻomaopopo i ka pilikia, me ka ʻōlelo ʻana e hana ikaika nei lākou i ka loaʻa ʻana o kahi hopena. Wahi a ka ʻaoʻao kūlana o ka hui, ke hana nei kā lākou hui ʻenekinia e ʻike i ka pilikia.

Ua hoʻomaka ka hoʻopau ʻana i ka ʻauinalā, akā ʻaʻole maopopo ka laha o ka pilikia. Ua koi ʻo Square i kāna mea hoʻohana e hoʻomanawanui i ka wā e hana ai lākou i ka hoʻoponopono ʻana i ka pilikia. ʻAʻohe manaʻo hou i hāʻawi ʻia e ka hui e pili ana i ka hanana.

He mea hoʻomanaʻo kēia outage i nā pilikia e hiki mai ana i nā ʻōnaehana uku kikohoʻe. Ma muli o ka hilinaʻi nui ʻana o nā ʻoihana i kēia mau lawelawe, hiki i nā mea keakea ke loaʻa ka hopena koʻikoʻi i kā lākou hana. Hōʻike ia i ke koʻikoʻi o ka loaʻa ʻana o nā hoʻolālā hoʻihoʻi i kahi e hoʻēmi ai i nā pilikia e pili ana i ia mau outages.

ʻOiai ʻaʻole ʻike ʻia ke kumu maoli o ka haʻalele ʻana o Square, ʻaʻole ia he mea maʻamau ka ʻike ʻana o nā ʻoihana i nā pilikia ʻenehana i hiki ke alakaʻi i ka hoʻopau ʻana i ka lawelawe. He mea koʻikoʻi no nā ʻoihana e noho ʻike a kamaʻilio me kā lākou mea kūʻai aku i ka wā o ia mau hanana e hōʻoia i ka ʻike a me ka ʻike maʻalahi o ka mea hoʻohana.

I ka hopena, ʻo ka hoʻopau ʻana o Square i nā lawelawe he nui i ka pono o nā ʻoihana e mākaukau no ka hiki ke hoʻopau ʻia i nā ʻōnaehana uku. Ma ka loaʻa ʻana o nā hoʻolālā contingency a me ka mālama ʻana i ka kamaʻilio kūpono me nā mea kūʻai aku, hiki i nā hui ke hoʻēmi i ka hopena o ia mau hanana i kā lākou hana.

