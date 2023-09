Paipai ʻo MyNILpay Platform hou i nā haʻawina e kōkua iā UNC Tennis Star e hoʻihoʻi hou i nā loaʻa

ʻO Fiona Crawley, he mea pāʻani tennis wahine koʻikoʻi ma ke Kulanui o North Carolina, ua kū ʻo ia me kahi hoʻoholo paʻakikī i ka wā i hōʻole ʻia ai ʻo ia i $81,000 i ke kālā makana mai ka US Open i mea e mālama ai i kona kuleana ma ke ʻano he haʻuki kulanui. Hoʻopaʻa ka NCAA i nā mea haʻuki kulanui mai ka ʻae ʻana i ke kālā makana ma mua o $10,000. Eia naʻe, mahalo i kahi kahua kikohoʻe hou i kapa ʻia ʻo myNILpay, hiki iā Crawley ke hoʻihoʻi hou i kāna loaʻa kālā.

ʻO myNILpay kahi kahua e hiki ai i nā poʻe ke uku pololei i nā haumāna haumāna NCAA ma o ko lākou inoa, kiʻi, a me nā kuleana like (NIL). I ka pane ʻana i ke kūlana o Crawley, ke paipai nei ka paepae i nā alumni UNC a me nā mea pā e hāʻawi e kōkua iā ia e hoʻihoʻi i kāna mau kālā i nalowale. Ua ʻōlelo ʻo Luna Nui o ka paepae, ʻo Brent Chapman, ua hana ʻia ka myNILpay no kēia kumu - e kākoʻo i nā haumāna-âlapa a kōkua iā lākou e hoʻonui i kā lākou loaʻa kālā e like me nā lula NCAA.

No ka hāʻawi ʻana iā Crawley, hiki i ka poʻe pā ke hoʻoiho i ka app myNILpay a huli iā ia ma ka waihona NCAA 'âlapa. Ke loaʻa iā lākou kāna ʻaoʻao, hiki iā lākou ke komo i ka nui o ke kālā i makemake ʻia e hoʻouna. Ma ka loaʻa ʻana o ka haʻawina, e loaʻa nā mea pā i kahi "waiwai kikohoʻe" e hōʻike ana i ka inoa o Crawley a me ka pūlima kikohoʻe ma ke ʻano he hōʻoia o ke kālepa.

ʻO Crawley, ka ITA National Player of the Year, he kuleana koʻikoʻi i ka lanakila lanakila ʻana o ka NCAA mōʻaukala UNC i ka makahiki i hala. Ua kōkua ʻo ia e alakaʻi i ka hui i ka lanakila a lanakila pū i ka hoʻokūkū pālua me kāna hoa hui ʻo Carson Tanguilig. ʻO ko lākou kūleʻa i ka hoʻokūkū hoʻokūkū hoʻokūkū US Open ua loaʻa iā lākou kahi wahi i ka huki nui, kahi i lanakila ai ʻo Crawley i ʻekolu mau pāʻani. Ke hoʻi nei ʻo ia i Chapel Hill ma ke ʻano he mea hoʻokani pila ma ke kula kiʻekiʻe e like me ka pae ITA.

Hāʻawi kēia hana a myNILpay i ka manaʻolana no Crawley e loaʻa hou i kāna mau loaʻa paʻakikī ʻoiai ke kūpaʻa nei i nā lula NCAA. Hōʻike ia i ka hiki o nā kuleana NIL e kākoʻo i nā haumāna-âlapa ma ke kālā a hiki iā lākou ke hana i ka hapa nui o kā lākou hana haʻuki.

Nā wehewehena:

- NCAA: National Collegiate Athletic Association, ke kino hoʻomalu o nā haʻuki kulanui ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa.

- NIL: inoa, Kiʻi, a me Likeness kuleana, e ʻae i nā mea haʻuki kula e loaʻa kālā mai kā lākou kiʻi ponoʻī a me ka hōʻailona.

Sources:

– Chapelboro.com