Kōkua i nā ʻoihana liʻiliʻi me ka Digital Production a me Marketing: Just Adventure Productions LLC

ʻO Just Adventure Productions LLC, kahi ʻoihana liʻiliʻi i hoʻokumu ʻia ma Big Stone Gap, Virginia, e kālele ana i ka hāʻawi ʻana i ka hana kikohoʻe a me nā lawelawe kūʻai aku i nā ʻoihana liʻiliʻi ʻē aʻe. Ua loaʻa koke i ka hui he $10,000 hua kālā hoʻohālikelike kālā mai ka Virginia Coalfield Economic Development Authority (VCEDA) e kākoʻo i kona ulu ʻana.

Hoʻokumu ʻia e Justin Falin i Dekemaba 2022, Hāʻawi ʻo Just Adventure Productions i kahi ʻano o nā lawelawe e pili ana i ka wikiō, wikiō wikiō, a me ke kūʻai aku ʻana i ka media. Ke manaʻo nei ka ʻoihana e lilo i ʻoihana kikohoʻe kikohoʻe mua a me ka ʻoihana kūʻai aku ma ka ʻāina, e kākoʻo ana i ka kūleʻa o nā kamaʻāina a me nā ʻoihana ma Southwest Virginia.

Ma waho aʻe o kāna mau makana i kēia manawa, aia ʻo Just Adventure Productions i nā hoʻolālā no ka hoʻonui ʻana i ka wā e hiki mai ana, me ka hoʻolālā pūnaewele, nā polokalamu kelepona, a me nā lawelawe hoʻomaʻamaʻa media. Manaʻo ka ʻoihana e lilo i ʻoihana hilinaʻi a kaulana e kōkua i nā ʻoihana e hoʻololi i ka makahiki digital o ka media a me ke kālepa.

Me ke ʻano o nā kamaʻilio lehulehu a me nā makahiki ʻehā o ka ʻike hana, alakaʻi ʻo Justin Falin i ka ulu ʻana o ka hui. He lālā nō hoʻi ʻo ia no ka ʻAhahui Videographers Hui a me nā Hanana Nui a ke hoʻopau nei i nā koina e loaʻa ai ka palapala hōʻoia ʻo WEVA International Merited Professional Videographer. Ke hoʻohana nei ka hui i hoʻokahi limahana manawa piha a me hoʻokahi limahana hapa manawa, me nā manaʻo e hoʻonui i ʻehā mau manawa piha a me ʻelua mau limahana hapa manawa i loko o ʻelima mau makahiki.

ʻO kekahi o nā pōmaikaʻi koʻikoʻi no Just Adventure Productions ʻo ia ka hāʻawi kālā kumulāʻau VCEDA. Ua kōkua ka haʻawina i ka ʻoihana e kūʻai i nā lako makamae e pono ai no kāna mau hana. Me ka ʻole o ka hāʻawi kālā, pono ʻo Justin e hōʻaiʻē no ka loaʻa ʻana o nā lako pono. He mea hoʻoikaika nui ka hāʻawi kālā i ka ulu a me ka ulu ʻana o ka ʻoihana.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, manaʻo ʻo Just Adventure Productions e kākoʻo i nā ʻoihana liʻiliʻi ʻē aʻe i kā lākou pono kūʻai kikohoʻe, e hāʻawi ana i nā hāʻina lawelawe piha e kōkua iā lākou e haʻi i kā lākou moʻolelo, hōʻike i kā lākou huahana a me nā lawelawe, e ʻimi i nā talena a i ʻole nā ​​​​mea kākoʻo, a loaʻa i kahi pae hoʻokūkū.

Sources:

– Virginia Coalfield Economic Development Authority

- Just Adventure Productions LLC