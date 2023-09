ʻO ka EDGE Initiative: Hoʻopaʻa i ka ʻAha ma waena o ka ʻenehana a me ka ʻoihana

I loko o kahi honua kikohoʻe e ulu wikiwiki nei, he mea koʻikoʻi i nā ʻoihana ke hoʻololi a hoʻohui i nā ʻenehana hou. Ua ʻike ka D'Amore-McKim School of Business ma Northeastern University i kēia pono a hoʻokomo i ka hana EDGE e hoʻopaʻa i ka ʻokoʻa ma waena o ka ʻenehana a me ka ʻoihana.

He papahana kū hoʻokahi ka hoʻolālā EDGE e hui pū ana i nā ʻano aʻoaʻo like ʻole e like me ka ʻenehana, ka noiʻi hana, a me ka hoʻokele kaulahao lako e hāʻawi i nā haumāna me ka ʻike piha o ka ʻāina kikohoʻe a me kona hopena i ka ʻoihana. Ma o kēia hoʻolālā, loaʻa i nā haumāna nā mākau kūpono a me ka ʻike e pono ai i ka ʻoihana hoʻokele kikohoʻe o kēia mau lā.

ʻO kekahi o nā pahuhopu nui o ka hoʻolālā EDGE, ʻo ia ka hoʻolako ʻana i nā haumāna me nā mākau e pono ai ke hoʻokele i nā paʻakikī o ka honua kikohoʻe. Hoʻopili kēia i ka hoʻomaopopo ʻana i nā ʻenehana e kū mai ana, e like me ke akamai artificial, blockchain, a me ke aʻo ʻana i ka mīkini, a pehea e hiki ai ke hoʻohana ʻia i nā ʻano ʻoihana like ʻole. Hoʻomohala pū nā haumāna i ka noʻonoʻo koʻikoʻi a me nā mākau hoʻoponopono pilikia e pono ai e hoʻoponopono i nā pilikia a me nā manawa kūpono i hōʻike ʻia e ka hoʻopilikia kikohoʻe.

ʻO kekahi ʻano koʻikoʻi o ka hoʻolālā EDGE ʻo ia ka nānā ʻana i ke aʻo ʻike. Loaʻa i nā haumāna ka manawa e hana ai i nā papahana honua maoli a hui pū me nā hoa hana ʻoihana, e ʻae iā lākou e hoʻohana i kā lākou ʻike ma nā kūlana kūpono. Kōkua kēia hana lima lima i ka hoʻomohala ʻana i ko lākou hiki ke kālailai, hoʻolālā, a hoʻoholo i nā hoʻoholo ʻike i loko o kahi kaiapuni kikohoʻe.

Hoʻomaopopo pū ka manaʻo EDGE i ke koʻikoʻi o ka hui pū ʻana a me ka noʻonoʻo interdisciplinary. Ma ka hui ʻana i nā haumāna mai nā ʻano ʻokoʻa like ʻole, e like me ka ʻoihana, ka ʻenekinia, a me ka ʻepekema kamepiula, paipai ka papahana i ka hui like ʻana o nā ʻano aʻoaʻo a me ka hoʻololi ʻana i nā manaʻo. Hoʻoikaika kēia i kahi ala holoʻokoʻa i ka hoʻoponopono pilikia a hiki i nā haumāna ke hoʻoponopono i nā pilikia kikohoʻe paʻakikī mai nā hiʻohiʻona he nui.

ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo ka hoʻolālā EDGE ma ke kula ʻo D'Amore-McKim School of Business he papahana hou e ʻike i ka pono o nā ʻoihana ʻoihana hiki ke hoʻokele pono i ka ʻāina kikohoʻe. Ma ka hoʻohui ʻana i ka ʻenehana, ka noiʻi hana, a me ka hoʻokele kaulahao hoʻolako, hoʻomākaukau ka papahana i nā haumāna no nā ʻoihana kūleʻa i kahi honua kikohoʻe wikiwiki.

