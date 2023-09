Hoʻi hou mai nā ʻōlelo honua a me nā hui kanaka kikohoʻe i ke Kulanui o Arkansas

Ua hauʻoli ka World Languages ​​a me Digital Humanities Studio ma ke Kulanui o Arkansas i ka hoʻolaha ʻana i ka hoʻi ʻana o ka Digital Humanities Meet-Up. E mālama ʻia ka hanana ma ke keena i loaʻa i ka JB Hunt Center ma Kepakemapa 14th mai 4-5 pm

Ma ka wehe ʻana o DH Meet-Up, e hōʻike ana nā kumu kula a me nā haumāna puka o ka 'Oihana o nā ʻŌlelo, Nā Moʻolelo, a me nā Moʻomeheu i kā lākou mau papahana e hoʻohui i nā moʻomeheu honua a me ka ʻenehana kikohoʻe. Hiki i ka poʻe e hele ana ke manaʻo e ʻike i nā hōʻikeʻike ma nā kumuhana like ʻole, e like me ke kiʻi kiʻi 360, nā mākaʻikaʻi virtual interactive o nā kahua kahiko, nā haʻawina paleography touch-screen no ke aʻo ʻana i ka Medieval French, a me ka hoʻohana ʻana i nā mea hana kikohoʻe i loko o ka lumi papa.

Ma hope o ka hanana, aia kahi hoʻokipa i mālama ʻia ma ka WLDH Studio, e hāʻawi ana i kahi manawa no ka poʻe i hele mai i ka pūnaewele a kūkākūkā hou i nā papahana i hōʻike ʻia.

ʻO ka lua o ka DH Meet-Up o ka mahina e mālama ʻia ma ka lā 28 o Kepakemapa mai ka hola 11 am a hiki i ka hola 12 pm. E hōʻike ana kēia hui i nā kumu kumu a me nā haumāna puka puka mai ka ʻoihana WLLC e kaʻana like i kā lākou mau papahana no nā papahana e hiki mai ana e hui pū ana i nā moʻomeheu honua a me ka ʻenehana kikohoʻe. Loaʻa kēia i nā manaʻo no ke kālā, nā papa kūpono, a me nā ʻāpana aʻo. Hāʻawi ʻia ka ʻaina awakea e ke keena ma hope o kēia hanana.

A full line-up of panelists for both DH Meet-Ups will be announced closer to the date, and more information about these events can be found on the UARK Campus Calendar. For any questions, please reach out to Curtis Maughan at [email protected] or Cheyenne Roy at [email protected].

No ka hoʻomau hou ʻana i nā hanana i mālama ʻia e ka WLLC Department a me ka World Languages ​​and Digital Humanities Studio, e hahai iā WLLC ma Instagram, Facebook, a me Twitter.

Sources:

– Ke Kulanui o Arkansas Nā ʻŌlelo, Nā Moʻolelo a me nā Moʻomeheu

'Ōlelo Aʻo: Ua hoʻololi ʻia ka ʻatikala kumu i kūpono i ke ʻano i noi ʻia.