Loaʻa ʻo Netskope iā Kadiska e hoʻonui i kāna Secure Access Service Edge (SASE) Architecture

Ua loaʻa iā Netskope, kahi alakaʻi alakaʻi o ke ao, ʻikepili, a me nā ʻōnaehana palekana pūnaewele, ʻo Kadiska, kahi hui hoʻokele ʻike kikohoʻe (DEM). ʻAʻole i hōʻike ʻia nā kikoʻī kālā o ka loaʻa.

Hoʻohui ka hoʻolālā SASE o Netskope i ka palekana a me ka pūnaewele e hoʻopili i nā mea hoʻohana, nā mea hana, a me nā wahi i nā noi, nā pūnaewele, a me nā ʻikepili. Me ka hoʻohui ʻana o nā mana DEM o Kadiska, hiki i nā hui ke hōʻoia i ka kūleʻa o ka hana hybrid a me nā hana hoʻololi kikohoʻe ʻē aʻe me ka helu helu ʻana i nā ʻike mea kūʻai aku.

He loea ʻo Kadiska i ka nānā ʻana a me ka ʻike kikohoʻe. Loaʻa i ka hui o ka hui ka ʻike nui ma DEM, ka nānā ʻana i ka hana noiʻi (APM), a me ka nānā ʻana i ka hana pūnaewele (NPM). Ua hoʻomohala lākou i ka ʻenehana e hoʻohui i ka nānā ʻana i ka ʻike mea hoʻohana maoli (RUM) me ka ʻoihana hope a me ka ʻike hana noi.

Ma ka hoʻohana ʻana i nā mākau mākaʻikaʻi o Kadiska, hiki iā Netskope ke hāʻawi i kāna mau mea kūʻai aku me AI- a me ka mīkini aʻo-powered digital experience remediation. E kōkua kēia i ka nānā ʻana a me ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia hana a hoʻopaʻa i ka ʻike kikohoʻe ma waena o ka hoʻolālā SASE o Netskope.

I ʻAukake 2023, ua hoʻokumu ʻo Netskope i ka Proactive Digital Experience Management for SASE solution. Hāʻawi kēia hāʻina i kekahi mau hiʻohiʻona nui, me ka Synthetic Monitoring Augmentation for Real Traffic (SMART) kiaʻi, kahi e hui pū ai i ka RUM a me ka synthetic transaction monitoring (STM) no ka ʻike ʻana i nā ʻike kikohoʻe o nā mea hoʻohana. Hāʻawi ia i ka hoʻoponopono hou ʻana i nā pilikia ʻike kikohoʻe a hāʻawi i nā mana alahele multi-level no ka hoʻokō pono noi.

ʻO nā huahana a me nā hoʻonā Netskope e hiki ai i nā hui ke hoʻohana i nā kumu hilinaʻi ʻole, a me AI a me ke aʻo ʻana i nā mīkini, e pale i kā lākou ʻikepili a pale aku i nā hoʻoweliweli cyber. Hāʻawi pū ka hui i ka Evolve Partner Program, kahi e hiki ai i nā MSSP, MSP, a me nā mea hoʻolako ʻenehana ʻē aʻe ke hoʻohui i nā huahana a me nā hoʻonā Netskope i kā lākou waihona.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo ka hoʻohui ʻana o ka DEM platform o Kadiska i loko o ka hoʻolālā SASE o Netskope e hoʻoikaika i ka hoʻokō ʻana o Netskope i ka hāʻawi ʻana i nā ʻike kikohoʻe kūikawā ʻoiai e hōʻoiaʻiʻo ana i ka palekana a me ka hana no nā hui i ka makahiki kikohoʻe.

Sources:

- MSSP Alert a me ChannelE2E

- LinkedIn (Netskope a me Kadiska profiles)