Hāʻawi ke kūlanakauhale ʻo Seattle i nā haʻawina e pani ai i ka mahele Digital

Ke hāʻawi nei ke kūlanakauhale ʻo Seattle i ke kālā hāʻawi kālā i nā hui i hoʻolaʻa ʻia e hōʻemi i ka māhele kikohoʻe i loko o ko lākou mau kaiāulu. E wehe ʻia ka pōʻai hāʻawi e hiki mai ana ma ka Pōʻakahi, Kepakemapa 18, 2024 i ke awakea. Hiki i nā poʻe hoihoi ke aʻo hou aʻe e pili ana i ke kaʻina hana ma ka hele ʻana i kahi hālāwai virtual i mālama ʻia e ka City's Community Technology Advisory Board (CTAB) ma ka Pōʻalua, Kepakemapa 12 ma 6 pm E hoʻonohonoho ʻia nā hālāwai ʻike hou i nā pule e hiki mai ana.

E hoʻokaʻawale ʻia nā haʻawina kaulike kikohoʻe no 2024 a hiki i $35,000 i nā hui waiwai ʻole a me nā hui kaiaulu ma Seattle. E kākoʻo kēia mau kālā i nā papahana e manaʻo nei e hoʻonui i ka ʻike pūnaewele a me ka hoʻohana ʻana, me ka manaʻo nui i ʻehā mau wahi nui:

Nā lawelawe hoʻokele kikohoʻe: Hāʻawi i ke kōkua pilikino i nā kamaʻāina i ka hoʻohana ʻana i nā polokalamu, ka hoʻopili ʻana i ka pūnaewele, a me ke kau inoa ʻana no nā hoʻolālā pūnaewele haʻahaʻa.

Nā papa aʻo aʻo kikohoʻe: Hāʻawi i ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i nā mākau kikohoʻe i nā mea hoʻohana ʻenehana hou.

Nā mea hana a me ke kākoʻo ʻenehana: Hāʻawi i nā mea hana e like me laptops, Chromebooks, tablets, and smartphones, me ke kākoʻo e pono ai e hoʻohana pono iā lākou.

Hoʻohui pūnaewele: Ka hoʻonui ʻana i ka Wi-Fi a i ʻole ka hoʻohana ʻana i nā ala ʻē aʻe, e like me nā piko wela, nā mea hoʻokele, a i ʻole nā ​​​​wahi komo Wi-Fi, e lawe i ka ʻike pūnaewele i nā kamaʻāina haʻahaʻa.

ʻO ka polokalamu hāʻawi kālā kaulike kikohoʻe he ʻāpana ia o ka Seattle Information Department (Seattle IT), ka mea e manaʻo e hāʻawi i nā ʻenehana palekana, hilinaʻi, a kūpono hoʻi e hiki ai i ke kūlanakauhale ke hāʻawi i nā lawelawe kaulike a pane i ka lehulehu. No ka pōʻai hāʻawi 2024, loaʻa ka huina o $545,000 ma o ka Technology Matching Fund (TMF) a me Digital Navigator Grant. Manaʻo ʻia ke kaiāulu e hāʻawi i kahi pāʻani o 25% o ka noi kālā, hiki ke hana ma ke ʻano o ka hana manawaleʻa, nā lako, nā lawelawe ʻoihana, a i ʻole ke kālā.

No ka hele ʻana i ka hālāwai CTAB virtual ma Kepakemapa 12, hiki i nā mea komo ke hui pū me ka pūnaewele me ka hoʻohana ʻana i Cisco Webex Meetings a i ʻole kelepona i ka hoʻohana ʻana i nā helu kelepona i hāʻawi ʻia.

