Kikohoʻe Coupons: ʻO ka piʻi ʻana o ka mālama kālā i ka wā kikohoʻe

Ke ulu nui nei nā kupona kikohoʻe ma muli o ka hoʻololi ʻana o ka poʻe mai nā nūpepa kuʻuna. Me ka emi ʻana o nā kau inoa nūpepa, ua ʻike ʻia ka ʻoluʻolu o nā copon digital. Ke kākoʻo nei nā mea kūʻai aku e like me Publix i ka ʻenehana ma o ka hāʻawi ʻana i ka mālama kālā ma o kā lākou polokalamu kelepona a me ka papahana, ʻo Club Publix. Hiki i nā mea kūʻai ke komo i nā uku hoʻemi me ka hoʻohana ʻana i kā lākou kelepona a i ʻole nā ​​helu kelepona, e hoʻopau ana i ka pono o nā coupons pepa.

Ua ʻōlelo ʻo Hannah Herring mai Publix, "Manaʻo wau i ka hiki ʻana mai o ka ʻenehana, ʻike maoli mākou i ka piʻi ʻana o ka hoʻohana ʻana i ka coupon digital." ʻO kekahi o nā pōmaikaʻi o nā coupons digital ʻo ia ka maʻalahi a lākou e hāʻawi ai. Ua hala nā lā o ka ʻimi ʻana i nā kāki pepa kuhi hewa a hopohopo paha inā waiho ʻia lākou i loko o ke kaʻa. I kēia manawa, hiki i nā mea kūʻai ke loaʻa i kā lākou coupons ma kā lākou kelepona.

Ua ʻike pū nā mea kūʻai aku i nā pōmaikaʻi o nā coupons digital i ka hōʻemi ʻana i ka hiki ke hoʻopunipuni. Ma ka paipai ʻana i nā mea kūʻai aku e hoʻohana i nā kākika i ʻae ʻia ma nā polokalamu hale kūʻai, e emi ana ka pilikia o ka hoʻohana ʻana i ka coupon hoʻopunipuni. ʻO Breanne Benson, i kapa ʻia ʻo "Bree The Coupon Queen," wehewehe, "Inā hoʻomaka nā hale kūʻai e lilo i ke kālā he nui, pono lākou e pani i ka hoʻohana ʻana i nā coupon ma ka laulā."

ʻO ka mea e mahalo ai, ʻaʻole i kaupalena ʻia ka couponing i kahi demographic kikoʻī. Ke lilo nei ka poʻe o nā makahiki a me nā ʻano like ʻole i ka hoihoi i ke ʻano o ka couponing. Hōʻike ʻo Benson, "ʻO kaʻu manaʻo, loaʻa iaʻu nā poʻe ma ke kulanui e lawe i kaʻu papahana a aʻo i ka coupon. Loaʻa iaʻu nā poʻe i hoʻomaha loa i ka loaʻa kālā paʻa, e lawe i kaʻu papahana a aʻo i ka coupon. Ke hoʻololi nei nā hanauna kahiko i ka hoʻohana ʻana i nā coupons kikohoʻe, hoihoi ʻia e ka maʻalahi a me ka maʻalahi o nā smartphones a me nā polokalamu.

Hāʻawi nā kākika kikohoʻe i kahi pono ma mua o nā kāki pepa kuʻuna - inoa ʻole. Manaʻo paha kekahi poʻe i ka hoʻohana ʻana i nā coupons pepa, e alakaʻi iā lākou e pale i ka hoʻohana ʻana iā lākou. Eia nō naʻe, me nā kākika kikohoʻe, hiki i nā mea kūʻai ke mālama me ka naʻau me ka hopohopo ʻole i ka manaʻo o nā poʻe ʻē aʻe.

Inā ʻoe e koho e pili me ka ʻoki kuʻuna a i ʻole ke koho ʻana i ka ʻoluʻolu o nā coupons kikohoʻe, ʻaʻole mau ka hoʻolālā o ka mālama ʻana. ʻO ke kī ʻo ke aʻo ʻana i ka hoʻonohonoho ʻana, e hoʻolālā i nā hana ma mua, a me ka hoʻonui ʻana i ka mālama kālā. No laila, i ka manawa aʻe e kūʻai aku ai ʻoe, e noʻonoʻo e hui pū i ke ʻano couponing digital a nānā i ka ulu ʻana o kāu waihona.

