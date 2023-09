Nā ʻenehana hou: He hōʻuluʻulu o ka pōkole kikohoʻe

I loko o kēia pōkole kikohoʻe, ʻimi mākou i kekahi o nā ʻano ʻenehana hou loa e hana nei i ka honua i kēia mau lā. Mai ka naʻauao akamai (AI) i ka ʻoiaʻiʻo maoli (VR), ke hoʻololi nei kēia mau mea hou i nā ʻoihana like ʻole, e hāʻawi ana i nā manawa hou a me nā pilikia.

ʻO kekahi o nā ʻano nui i kūkākūkā ʻia ʻo ka piʻi ʻana o AI. E pili ana ʻo AI i ka hoʻomohala ʻana i nā ʻōnaehana kamepiula hiki ke hana i nā hana e pono ai ka naʻauao kanaka. Hoʻohana ʻia ia ma nā ʻāpana like ʻole, me ka mālama olakino, kālā, a me ka halihali. No ka laʻana, hiki i nā algorithms AI ke kālailai i ka nui o nā ʻikepili olakino e kōkua i nā kauka e hana i nā diagnoses pololei, a i ʻole hiki iā lākou ke hoʻonui i ka lawelawe mea kūʻai aku ma o nā chatbots a me nā mea kōkua virtual.

ʻO kekahi hiʻohiʻona koʻikoʻi ka ulu nui ʻana o ka ʻoiaʻiʻo virtual. Hāʻawi ka ʻenehana VR i nā mea hoʻohana e hoʻolulu iā lākou iho i kahi kaiapuni i hana ʻia e ka lolouila, maʻamau ma o ka hoʻohana ʻana i nā headset. Mai ka pāʻani ʻana i ka hoʻomaʻamaʻa hoʻomaʻamaʻa ʻana, ke hoʻololi nei ʻo VR i ke ʻano o kā mākou launa pū ʻana me nā ʻike kamepiula. Ke hoʻohana nei nā ʻoihana e like me ka hoʻonaʻauao, ʻoliʻoli, a me ka hoʻolālā ʻana i ka ʻenehana VR e hana i nā ʻike hou a me nā ʻike.

Hoʻopili pū ka pōkole kikohoʻe i ka Internet of Things (IoT). ʻO kēia manaʻo e pili ana i ka pūnaewele o nā mea pili i hoʻopili ʻia me nā sensor a i ʻole nā ​​polokalamu e hiki ai iā lākou ke hoʻololi a hōʻiliʻili i ka ʻikepili. Loaʻa i ka IoT ka mana nui, e ʻae i ka automation o nā kaʻina hana a me ka hana ʻana i nā hale akamai a me nā kūlanakauhale. Eia nō naʻe, hāpai pū ia i nā hopohopo e pili ana i ka pilikino ʻikepili a me ka palekana.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, hōʻike kēia mau ʻenehana ʻenehana i ka holomua wikiwiki i hana ʻia ma ke aupuni kikohoʻe. Ke hoʻomau nei ʻo AI, VR, a me IoT, e hoʻohālikelike lākou i ko mākou ola a hāʻawi i nā manawa hou no nā ʻoihana a me nā poʻe like.

– CBS Philadelphia: Pōkole Digital: Sept. 12, 2023