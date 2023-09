Hoʻonui ʻo Zopa i ka £75m i ke kālā e hoʻolalelale i ka ulu ʻana a lilo i waihona maikaʻi loa o Pelekane

Ua hoʻopaʻa ʻo Digital Bank Zopa i ka £75 miliona ($95 miliona) ma ke kapikala ʻo Tier 2 ma ke ʻano o kāna hoʻolālā ulu ulu. E hoʻohana ʻia ke kālā e kākoʻo i nā hoʻolālā hoʻonui o Zopa a hoʻopaʻa i kona kūlana ma ke ʻano he panakō mua o Pelekane. ʻO kēia kapena hou loa e lawe mai i ka huina i hoʻonui ʻia e Zopa Bank i £ 530 miliona, me £ 150 miliona i hoʻopaʻa ʻia ma 2023 wale nō.

Ua loaʻa i ka Zopa Bank ka ʻike ʻia no kāna mau makana hou, e manaʻo nei e hoʻomaikaʻi i ke olakino kālā o nā mea kūʻai aku a hāʻawi i ke komo ʻana i ka hōʻaiʻē kumu kūʻai hoʻokūkū. Loaʻa nā lawelawe o ka panakō i nā huahana mālama alakaʻi ma ka mākeke, nā mea hana e kōkua i nā mea kūʻai aku e uku wikiwiki i nā koena kāleka hōʻaiʻē, a me nā hiʻohiʻona underwriting AI-powered i hōʻike i ka hana hōʻaiʻē maikaʻi loa.

Ua hōʻike ʻo CEO Jaidev Janardana i ke koʻikoʻi o kēia pōʻai kālā, me ka ʻōlelo ʻana e hōʻoia i ka hana kālā o Zopa Bank a hōʻike i ka hilinaʻi ikaika o ka mea hoʻopukapuka i kona hiki ke ulu. Eia kekahi, ua lilo nā kālā i mea hōʻoia i ke kumu ʻoihana kuleana a hoʻomau a Zopa, a me kāna ʻike e kūkulu i ka panakō maikaʻi loa ma UK.

ʻAʻole like me ka nui o nā hui fintech a me nā ʻoihana e-kālā, aia ʻo Zopa Bank i kahi laikini panakō, e kau ana ia i nā kūlana hoʻoponopono like me nā panakō alanui kiʻekiʻe. Mālama kēia i ka mālama ʻia ʻana o nā waihona kālā e ka Financial Services Compensation Scheme a hiki i ka £85,000. Ua hoʻolauna pū ʻo Zopa Bank i nā huahana Buy Now Pay Later (BNPL) a me Smart ISA, e hāʻawi ana i nā kuleana kūpono i nā lawelawe e kū nei.

Mai kona hoʻomaka ʻana i ka makahiki 2020, ua loaʻa ʻo Zopa Bank i nā waihona waiwai nui, ʻae ʻia ma luna o £2 biliona i nā hōʻaiʻē pilikino, a hoʻopuka i nā kāleka hōʻaiʻē 470,000. Ke haʻaheo nei ia i kahi helu hoʻolaha hoʻolaha pūnaewele maikaʻi o 82, kahi hōʻailona koʻikoʻi o ka hauʻoli o ka mea kūʻai aku. Me kāna kumu waiwai, manaʻo ʻo Zopa Bank i ka lawelawe ʻana i 5 miliona mau mea kūʻai aku e 2027.

Ua ʻike ʻia ka kūleʻa o Zopa Bank ma o nā accolades e like me "Bank of the Year" ma ka 2022 AltFi Awards, i ka hoʻohui ʻia ʻana ʻo "Best Personal Loan Provider" a me "Best Credit Card Provider" ma mua o ka British Bank Awards. ʻO kēia kālā hou loa e hoʻonoho iā Zopa Bank no ka ulu mau ʻana a me ka kūleʻa i ka ʻāpana waihona kālā.

Nā wehewehena:

– Kapena 2: E pili ana i ke kapikala hou o ka panakō, e hāʻawi ana i ka hoʻopalekana hou aku i nā pilikia kālā a kōkua i ka hōʻoia ʻana i kona kūpaʻa a me ke kūpaʻa.

- AI (Artificial Intelligence): ʻO ka simulation o ka naʻauao kanaka i nā mīkini i hoʻolālā ʻia e noʻonoʻo a aʻo e like me ke kanaka.

- BNPL (Buy Now Pay Later): ʻO kahi koho uku e hiki ai i nā mea kūʻai ke kūʻai aku a hoʻopaneʻe i ka uku a hiki i kahi lā ma hope, pinepine me ka uku ʻole a me nā hoʻolālā uku paʻa.

- Net Promoter Score (NPS): He metric i hoʻohana ʻia e ana i ka kūpaʻa o ka mea kūʻai aku a me ka ʻoluʻolu e pili ana i nā pane i ka nīnau, "Pehea ʻoe e ʻōlelo aku ai i kēia huahana/lawelawe i kahi hoaaloha?" NPS mai -100 a +100, me nā helu kiʻekiʻe e hōʻike ana i ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku.

