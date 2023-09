Ke hoʻolimalima nei ʻo Orchard i kahi Luna Pūnaewele Pūnaewele no UK DSPs

Ke ʻimi nei ʻo The Orchard, kahi hui hoʻolaha mele alakaʻi i kahi Digital Account Manager e hoʻokele i nā pilina koʻikoʻi me nā mea lawelawe kikohoʻe UK (DSPs) e like me Apple, Amazon, a me VEVO. ʻO ka hana e pili ana i ka hana pū ʻana me ka hoʻokele lepili a me nā hui kūʻai aku e hana i nā hoʻolaha maʻiʻo koʻikoʻi no nā mea pena kiʻi a me nā lepili, a me ka hoʻokele ʻana i nā pilina o kēlā me kēia lā me nā mea kūʻai aku kikohoʻe.

ʻO nā kuleana e pili ana i ka pitching no nā papa inoa papa inoa a me nā hoʻolaha kūʻai like ʻana, a me ka mālama ʻana i nā pilina me nā mea kūʻai kikohoʻe ma o ka hele ʻana i nā hālāwai, nā hanana, a me nā gigs. Eia hou, e hoʻonohonoho mua ka Digital Account Manager i ka papa hoʻokuʻu e hoʻokō i nā pono o nā lepili a me nā mea pena, a e kamaʻilio i ka loiloi a me nā hopena i nā mea kuleana.

Pono ka moho kūpono ma mua o ʻelua mau makahiki o ka ʻike ʻoihana mele, ʻike ikaika i ke alakaʻi ʻana i nā kahua kūʻai kikohoʻe, a me ka ʻike maikaʻi i ka hoʻolālā kūʻai. ʻOi aku ka maikaʻi o ka ʻike kamaʻilio me nā moʻolelo kūʻai kūʻai a i ʻole nā ​​kahua kūʻai kikohoʻe, me nā mākau kamaʻilio maikaʻi loa, kahi ʻike hohonu o ka ʻāina media social, a me nā mākau analytical ikaika. Pono pū ka ʻike me Excel, PowerPoint, a me Word.

Hāʻawi ka Orchard i kahi manawa e hāʻawi ai i ka huakaʻi hoʻomohala ma ke kahua honua, me kahi ʻano hana hou, ʻokoʻa, a me nā mea hou. Hāʻawi pū lākou i ka hoʻopukapuka ʻana i ke aʻo ʻana a me ka hoʻomohala ʻana, a me ka nui o nā pono e like me ka uhi olakino pilikino, kahi hoʻolālā penikala lokomaikaʻi, hōʻoia ola, a me ka pale kālā.

ʻO ka Orchard kahi mele paionia, wikiō, a me ka hui hoʻolaha kiʻiʻoniʻoni, a me kahi kiʻekiʻe kiʻekiʻe ʻo Multi Channel Network e hana ana ma ka honua. ʻO kā lākou holistic holistic i ke kūʻai aku a me ke kūʻai ʻana, i hui pū ʻia me ka ʻenehana alakaʻi ʻoihana a me nā hana, hoʻonui i ka loaʻa a me ka loaʻa kālā ma waena o nā kikohoʻe, kino, a me nā puka kelepona. Hoʻokumu ʻia ma 1997, hāʻawi ka Orchard i nā ʻoihana a me nā mea hana i ka ʻoihana ʻoliʻoli.

