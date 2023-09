Mea pepehi Demon: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! Hoʻololi ʻo Anime i kahi pāʻani Mario Party-Style

ʻO ka anime kaulana kaulana, Demon Slayer, ua hoʻonohonoho ʻia e hoʻokuʻu i kahi pāʻani wikiō hou i kapa ʻia ʻo Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! no ka Nintendo kuapo. ʻAʻole like me nā pāʻani hakakā anime maʻamau, lawe kēia i kahi ʻano pāʻani papa pāʻani Mario Party-esque.

E like me Mario Party, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! he pāʻani pāʻani ʻehā mea pāʻani e hōʻike ana i nā pāʻani liʻiliʻi like ʻole. E ʻolokaʻa nā mea pāʻani i nā dice e neʻe i nā tile o ka pāʻani papa a komo i nā pāʻani puʻuwai māmā e like me ke koho ʻana i ka pahu e peʻe nei ʻo Nezuko, kekahi o nā mea. , i kūlike me ka moʻo anime.

ʻOiai ua hoʻokuʻu ʻia ʻo Nezuko i kahi ʻano kākoʻo i ka pāʻani, hiki i nā mea pāʻani ke koho e pāʻani ma ke ʻano he protagonist Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira, a me ʻeiwa mau lālā Hashira. Manaʻo ka pāʻani e hāʻawi i kahi ʻike leʻaleʻa no ka poʻe pā o ka moʻo ma o ka hoʻokomo ʻana i nā kiʻi kamaʻāina a me ka pāʻani pāʻani.

Mea pepehi Demon: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! ʻO ia ka lua o ka pāʻani wikiō i hoʻololi ʻia o ka moʻo Demon Slayer ma hope o Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - ʻO ka Hinokami Chronicles, kahi mea hakakā i hoʻomohala ʻia e CyberConnect2. Manaʻo ʻia e hoʻokuʻu ʻia ka pāʻani e hiki mai ana ma ka Japanese eShop i 2024, a hiki ke hoʻokuʻu ʻia ka Pelekane ma hope koke iho, e pili ana i ka localization o ka pāʻani mua.

ʻO ka holoʻokoʻa, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! lawe mai i ka honua o Demon Slayer i ke ola ma kahi pāʻani like ʻole Mario Party-style, e hāʻawi ana i nā mea pā i kahi ala hou e ʻike ai i ka moʻo aloha.

