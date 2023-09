ʻO ka Deloitte a me Bitwave Alliance: Hoʻonui i ka hoʻokele waiwai waiwai

Ua hui pū ʻo Big 4 accounting firm Deloitte a me Bitwave platform accounting e hana i kahi kuikahi hoʻolālā. Ke manaʻo nei ka hui ʻana e kōkua i nā ʻoihana i ka hoʻokele ʻana i nā paʻakikī o ke kikowaena waiwai kikohoʻe ma o ka hoʻohui ʻana i ka polokalamu polokalamu ʻo Bitwave me nā lawelawe ʻōlelo aʻoaʻo moʻohelu kālā a Deloitte.

ʻO ka ulu wikiwiki ʻana o ka ʻoihana waiwai kikohoʻe ua lawe mai i nā ʻano paʻakikī hou, me ka hoʻonui ʻana i ka ʻikepili, nā pilikia, nā hoʻoponopono, a me nā koi hoʻokō. Hāʻawi ka hui ʻo Deloitte-Bitwave i nā mea kūʻai aku i kahi hui o nā makana waiwai kikohoʻe e hoʻoponopono i kēia mau paʻakikī. Hoʻopili kēia i ka hoʻopili ʻana i ka ʻikepili blockchain i nā ʻōnaehana hoʻolālā waiwai ʻoihana no ka ʻike manawa maoli, ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i nā kaʻina moʻohelu kālā e hoʻolalelale i ka pani ʻana i kēlā me kēia mahina, a me ka hoʻololi ʻana i nā uku crypto.

Eia kekahi, kōkua ke kuikahi i nā hui e hoʻokō i nā loina moʻohelu kālā e like me US GAAP a me IFRS, a me ka hoʻēmi ʻana i nā pilikia a me ka hoʻonui ʻana i ka ʻike ma o nā kaʻina hana a me nā kaohi. E noʻonoʻo pū i ka noʻonoʻo ʻauhau i ka wā o nā kālepa a kōkua i ka hoʻokō ʻauhau honua.

ʻO ka pilina ma waena o Deloitte a me Bitwave e hui pū i nā pūʻulu akamai a me ka ʻike. Wahi a Rob Massey, hoa hana ma Deloitte Tax LLP, hāʻawi ka hui kuʻikahi i nā manawa kūikawā no ka hui pū ʻana a manaʻo e hoʻololi hou i ka ʻoihana waiwai kikohoʻe.

ʻIke ʻo Deloitte lāua ʻo Bitwave i ke koʻikoʻi o ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia ʻenehana akā ʻo nā mea hoʻonohonoho pū kekahi. Hoʻohana ka hui kuʻikahi i nā lawelawe ʻoihana a Deloitte, ʻoihana loea i ke kālā, ʻauhau, a me ka hoʻololi kikohoʻe, e hoʻoponopono i kahi ākea o nā pilikia ʻoihana.

Hōʻike ʻia ka ʻike nui o Deloitte ma ka blockchain a me ka nui o ka waiwai waiwai e ka hoʻopau ʻana i ka palapala hoʻokō o Bitwave e nā loea Deloitte he nui. Hāʻawi kēia kuʻikahi i nā mea kūʻai aku e pōmaikaʻi mai ka ʻike a me ke akamai o Deloitte i ka wā e hoʻohana ana i ka platform Bitwave.

I ka hopena, pili ka hui ʻo Deloitte a me Bitwave i ka hāʻawi ʻana i ka wikiwiki, ka hana kūpono, ka mālama kālā, a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā ʻoihana e hoʻohana ana i nā waiwai kikohoʻe. Ke manaʻo nei kā lākou hui ʻana e hoʻokele i nā paʻakikī o ke kikowaena waiwai kikohoʻe a hoʻonohonoho i nā hōʻailona hou i ka ʻoihana.

