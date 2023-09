Hoʻopuka ke Akua i nā alapine hana no THEOS Digital Wireless Microphone System

Ua hoʻokuʻu ʻo Deity, ka mea alakaʻi o nā lako leo, i kahi papa inoa piha o nā alapine hana no kā lākou ʻōnaehana THEOS Digital Wireless Microphone e hiki mai ana. Hāʻawi kēia papa inoa i nā mea hoʻohana e hoʻoholo i nā alapine i kākoʻo ʻia ma nā ʻāina like ʻole a me nā pae mana RF i manaʻo ʻia ma ko lākou mau wahi kikoʻī.

He mea maikaʻi loa ka loaʻa ʻana o kēia ʻike no ka poʻe loea i ka ʻoihana leo. Kōkua ia iā lākou e hoʻomaopopo i nā koi kānāwai no ka hoʻohana ʻana i nā mea hoʻolele uila ʻo THEOS a ʻike inā pono nā laikini hou no ka hoʻohana ʻana i nā mea hana ʻē aʻe i loko o ia mau alapine.

Me ka piʻi nui ʻana o ka noi no nā ʻōnaehana leo uila, he mea koʻikoʻi ka loaʻa ʻana o ka ʻike pololei o nā alapine i loaʻa i ka wā e hoʻolālā ai i nā huahana a i ʻole nā ​​hanana ola. Hāʻawi ka papa inoa o ke Akua i kēia pono, hāʻawi i kahi waiwai waiwai no nā loea leo a puni ka honua.

Ma ka hāʻawi ʻana i kēia mau alapine hana, hāʻawi ʻo Deity i nā mea hoʻohana e hoʻokō i nā hoʻoponopono kūloko a hoʻopaʻa pono i kā lākou hoʻonohonoho microphone uila. Mālama kēia i ka hoʻouna leo leo maʻemaʻe a me ke keakea ʻole, e hoʻonui i ka maikaʻi o ka hana holoʻokoʻa.

ʻO ka hoʻokō ʻana o ke Akua i ke kākoʻo ʻana i nā alapine ākea ma nā ʻāina like ʻole e hōʻike ana i ko lākou kūpaʻa i ka hoʻokō ʻana i nā pono like ʻole o kā lākou kumu kūʻai honua. ʻAʻole maikaʻi wale kēia pae o ka māliko a me ka hāʻawi ʻana i ka ʻike akā hoʻoikaika pū nō hoʻi i ke kūlana o ke Akua ma ke ʻano he mea hoʻolako hilinaʻi i nā hoʻonā leo.

I ka hopena, ʻo ka hoʻolaha ʻana o Deity i nā alapine hana no THEOS Digital Wireless Microphone system he mea hoʻomohala nui i ka ʻoihana leo. Hāʻawi kēia kumuwaiwai piha i ka poʻe ʻoihana me ka ʻike e pono ai e hana i kā lākou ʻōnaehana leo uila ma ke kānāwai a me ka maikaʻi ma nā ʻāina like ʻole. Ma ka hāʻawi ʻana i kēia ʻike, hoʻoikaika ʻo Deity i kāna kūpaʻa i ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku a hoʻoikaika i kona kūlana ma ke ʻano he mea hoʻokani alakaʻi i ka mākeke lako leo.

Puna: Matthew Allard ACS, Newsshooter.com