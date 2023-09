Ka Mana o Decentralized Digital Identity in Safeguarding Personal Information

ʻO kahi pepa keʻokeʻo i paʻi ʻia e CompTIA, ka hui waiwai ʻole no ka ʻoihana IT a me ka limahana hana, e ʻimi ana i ka puka ʻana o ka ʻike kikohoʻe decentralized ma ke ʻano he mea paʻa no ka pale ʻana i ka ʻike pilikino. ʻO ka pepa keʻokeʻo, i kapa ʻia ʻo "Decentralized Digital Identity & Self-Sovereignty" a hana ʻia e ka CompTIA Blockchain a me Web3 Advisory Council, e noʻonoʻo i ke ʻano o kēia ala e hoʻoponopono hou ai i ka palekana IT, e hoʻoikaika ana i nā poʻe a me nā hui me ka pilikino a me ka mana o kā lākou ʻike.

Paipai ʻia nā mea lawelawe lawelawe (MSPs) e hoʻomaʻamaʻa iā lākou iho me nā hōʻoia ʻike kikohoʻe decentralized e hoʻolako ʻia e kōkua i kā lākou mea kūʻai aku i ka hoʻonui ʻana i ko lākou palekana a me ka pilikino. Ua komo mua nā hui nui i kēia ʻano no ka hoʻopaʻa ʻana i ka ʻikepili pilikino, a ua manaʻo ʻia e hahai nā ʻoihana liʻiliʻi a me nā ʻoihana liʻiliʻi. Ma ke ʻano he mau hoa hana ʻenehana a me nā mea hoʻolako, e hana koʻikoʻi nā MSP i ke alakaʻi ʻana a me ke kākoʻo ʻana i nā hui i kēia hoʻololi.

Hōʻike ka pepa keʻokeʻo i ka ʻike kikohoʻe decentralized i loko o nā hōʻoia kikohoʻe, i ʻike ʻia ʻo Verifiable credentials (VC), i mālama ʻia i loko o kahi ʻeke VC. Mālama ʻia ka ʻeke kālā me kahi PIN a i ʻole passphrase a hoʻomalu piha ʻia e ka mea hoʻohana. Ma ka hoʻohana ʻana i ka ʻike kikohoʻe decentralized, hoʻopili ʻia ka ʻike o ke kanaka a hiki i kona koho ʻana e kaʻana like. Ke kaʻana like, hāʻawi wale ʻia kahi hōʻailona hōʻoia, ʻaʻole ka moʻolelo ʻike piha, i ka mea loaʻa.

Wes Jensen, co-chair of the Blockchain Advisory Council and Partner at 21Packets, hōʻike i ka decentralized digital identity e hiki ai i nā poʻe a me nā hui ke loaʻa ka mana nui ma luna o kā lākou ʻike pūnaewele a me nā pilina, ʻoiai e hōʻoiaʻiʻo ana i ka palekana a me ka pilikino.

Aia i loko o ka pepa keʻokeʻo nā hiʻohiʻona he nui maoli o nā noi ʻike kikohoʻe decentralized, nā wahi e like me ke kūʻai ʻana, ka hana, nā lawelawe aupuni, ka hoʻonaʻauao, nā kālepa kālā, a me ka mālama ola kino. Hoʻoikaika ia i ka hiki i nā poʻe a me nā hui ke mālama i kā lākou ʻike a pale i kā lākou pilikino i kēia mau kāʻei.

ʻO ka CompTIA Blockchain & Web3 Advisory Council he kahua no nā alakaʻi noʻonoʻo a me nā mea hou e ʻimi ai pehea e hiki ai i nā ʻoihana ke hoʻohana i ka ʻenehana blockchain. Me nā lālā mai nā ʻano like ʻole, nānā ka ʻaha kūkā i kāna mau noi a me nā hopena i nā ʻāpana like ʻole, me ke kaulahao lako, hoʻomohala polokalamu, kānāwai, kūʻai aku, hoʻonaʻauao, a me nā hui B2B/B2C.

Sources: CompTIA