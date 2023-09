Pono ke kamaʻilio ʻana ma ka Digital Pound, wahi a Bank of England Official

Ua kāhea ʻo Sarah Breeden, ka hope kiaʻāina i koho ʻia o ka Bank of England, i kahi "kamaʻilio ʻāina" e hoʻoholo ai inā e hoʻomau i ka hoʻomohala ʻana i kahi mana kikohoʻe o ka paona. Ua ʻōlelo ʻo Breeden i ka pono e hoʻoponopono i nā hopohopo e pili ana i ka pilikino a me nā hopohopo ʻē aʻe e pili ana i kahi kālā digital.

I ka wā o kāna hōʻike ʻana i mua o ke Kōmike Waihona ma ka Pāremata, ua ʻōlelo ʻo Breeden ʻo ka hopena o ka hoʻopaʻa kālā he wahi koʻikoʻi e hopohopo nei i ka wā e noʻonoʻo ai i ka hoʻokō ʻana i kahi paona kikohoʻe.

Ke hoʻomau nei ka hoʻohana ʻana i nā kālā kikohoʻe ma ka honua holoʻokoʻa, ke ʻimi nei nā waihona kikowaena i ka hiki ke hoʻopuka i kā lākou mau kālā digital. ʻIke ʻia ʻo ia ʻo Central Bank Digital currencies (CBDCs), e mālama ʻia kēia mau mana kikohoʻe o ke kālā fiat kuʻuna e ka panakō waena o kahi ʻāina.

ʻOiai ke hāʻawi nei nā CBDC i nā pono kūpono e like me ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā ʻōnaehana uku a me ka hoʻopili kālā, aia kekahi mau hopohopo e pono e noʻonoʻo pono. ʻO ka pilikino kekahi o nā manaʻo nui, no ka mea, ʻo ka helu ʻana o nā kālā e hāpai i nā nīnau e pili ana i ka nui o nā ʻikepili pilikino e hiki ke loaʻa i nā waihona kikowaena.

Eia hou, pono e loiloi pono ʻia ke kūpaʻa kālā ma mua o ka hoʻokō ʻana i kahi paona kikohoʻe. He mea nui ia e loiloi i nā pilikia e like me ka hoʻoweliweli cyber, ka hoʻopiʻi kālā, a me ka hopena i ka hoʻouna ʻana i nā kulekele kālā.

ʻO ke kāhea ʻana o Breeden no ke "kamaʻilio ʻāina" e hōʻike ana i ke koʻikoʻi o ka hoʻopili ʻana i ka lehulehu i ke kaʻina hana hoʻoholo. ʻO ka hoʻomohala ʻana i kahi paona kikohoʻe e pili ana i nā mea kuleana like ʻole, me nā ʻoihana, nā mea kūʻai aku, a me nā ʻoihana kālā. No laila, he mea koʻikoʻi e hoʻoponopono i nā hopohopo a me nā hopohopo e hōʻoia i ka hoʻololi maʻalahi.

