ʻIke ʻia ʻo Noel Edmonds ma hope o ka counter ma Somerset Café

Ua ʻike ʻia ʻo Noel Edmonds, kaulana no kāna kūlana ma ke ʻano he mea hoʻokipa o Deal a i ʻole No Deal, i ʻike ʻia ma UK me kahi loli ʻoihana kupanaha. Ua kipa ka moʻolelo TV i ka Victoria Park Community Cafe ma Frome, Somerset, kahi i hoʻoholo ai ʻo ia e hāʻawi i ka lima kōkua ma o ka lawelawe ʻana i nā mea kūʻai aku.

ʻO ka hale ʻaina, e mālama ʻia ana e Cultivating Community a i hoʻohana ʻia e nā mea manawaleʻa, ua ʻike nui ʻia ka haunaele i ka wā i hele mai ai ʻo Noel. Ua haʻi ʻo Sherry Anne Downes, mea manawaleʻa cafe, ua hauʻoli ka poʻe kūʻai aku e ʻike iā ia a ua hauʻoli ʻo Noel i ka nīnau ʻana inā makemake ʻo ia e hele ma hope o ke kahua.

ʻOiai me he mea lā e ʻimi nei ʻo Noel i kahi loli ʻoihana, hōʻole ʻo ia i ka hāʻawi ʻana i kahi gig maʻamau ma ka cafe. Ma muli o ka mamao ma waena o kona noho ʻana ma New Zealand a me UK. Ua neʻe ʻo Noel a me kāna wahine ʻo Liz i New Zealand i ka makahiki 2019 a ua loaʻa iā lākou nā waiwai like ʻole, me ka hale ʻaina.

ʻO ka hoihoi o Noel i ka hale ʻaina kaiāulu ma muli o kona ʻike ponoʻī i ka loaʻa ʻana o kahi cafe ma New Zealand. Ua kamaʻilio ʻo ia me nā limahana e pili ana i kā lākou hoʻokumu ʻana a kamaʻilio pū nō hoʻi e pili ana i kāna ʻoihana ponoʻī.

Manaʻo ʻia ʻo ka kipa ʻana o Noel i UK ma muli o ka hānau ʻana o kāna pēpē ʻo Alice. Ua hōʻike ʻia ʻo ia e noho ana ma Bude, Cornwall, kahi kokoke i kahi e noho ai kāna kaikamahine. ʻEhā mau kaikamahine a Noel mai kāna male ʻana ma mua, a ua male ʻo ia iā Liz mai ka makahiki 2009.

Source: Somerset Live