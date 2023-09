ʻO ka hihia hou "Never-Yellowing" mai Dbrand no iPhone 15 Pro

Ua hoʻolaha wale ʻo Dbrand, kahi mea hana hihia kelepona kaulana, i ka hoʻokuʻu ʻana i kā lākou huahana hou loa, ka Ghost Case. Hoʻolālā kūikawā ʻia kēia hihia maopopo no nā kelepona hae, me ka iPhone 15 Pro i manaʻo nui ʻia. ʻO ka hiʻohiʻona koʻikoʻi o ka Ghost Case ʻo kāna koi ʻaʻole e huli melemele, kahi pilikia maʻamau me nā hihia maopopo he nui ma ka mākeke.

Wahi a Dbrand, pili ka hiʻohiʻona anti-yellowing o ka Ghost Case i kāna hoʻolālā ʻelua-leo, ʻo ia hoʻi ke kiʻi ʻeleʻele matte e hoʻopuni ana i ka hihia. Ua wehewehe ʻo CEO Adam Ijaz, ʻo ka hui pū ʻana o nā mea waiwai, nā ʻenehana hoʻoponopono hope, a me nā koho hoʻolālā ʻenehana noʻonoʻo e kōkua i ka hiki o ka hihia ke mālama i kona mālamalama i ka manawa.

Ma waho aʻe o kāna mau waiwai anti-yellowing, ua wehewehe ʻia ka Ghost Case me ke ʻano he grippy a hāʻawi i kahi ʻike tactile ʻoluʻolu me kāna mau pihi kaomi. Ua ʻōlelo hou ʻo Dbrand e hiki i ka hihia ke kū i kahi hāʻule 10-kapuaʻi, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka pale kiʻekiʻe no kāu kelepona.

Ma kahi o ka iPhone 15 Pro, hāʻawi ʻo Dbrand i nā mana o ka Ghost Case no nā kelepona hae ʻē aʻe me ka iPhone 14 Pro, Google Pixel 7 Pro, a me Samsung Galaxy S22 / S23 Ultra. ʻO nā ʻano like ʻole āpau o ka hihia he 1.2mm mānoanoa a hele mai me nā magnet MagSafe i kūkulu ʻia, e ʻae ana i ka hoʻohālikelike ʻana me ka ʻenehana magnetic-charging a Apple.

Ua hoʻoholo ʻo Dbrand e hoʻohana i ka TPU (Thermoplastic Polyurethane) no nā ʻāpana opaque o ka hihia, aʻo ke koena i hana ʻia me ka polycarbonate. Hiki i kēia hui ke loaʻa ka hiʻohiʻona a me ka manaʻo o kahi hihia maopopo, ʻoiai e mālama mau ana i ka maʻalahi a me ka lōʻihi.

Loaʻa ka Dbrand Ghost Case no iPhone 15 Pro a me nā kelepona hae ʻē aʻe no ka pre-order i kēia manawa a manaʻo ʻia e hoʻomaka i ka hoʻouna ʻana ma ʻOkakopa.

Puna: ʻO ka Verge